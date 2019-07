Einer der ersten zwölf Menschen auf dem Mond: Eugene A. Cernan, der Kommandeur von Apollo 17, posiert am 13. Dezember 1972 auf der Mondoberfläche.

Vor 50 Jahren wagen drei Amerikaner die spektakulärste Reise der Menschheitsgeschichte: Sie fliegen zum Mond, um dort zu landen. Seither haben insgesamt nur zwölf Menschen seine Oberfläche betreten. Wer landete wo, wer musste aus nächster Nähe zuschauen?

Es sind unvergessliche Bilder aus einer anderen Ära: Auf den Tag genau vor 50 Jahren bereiteten sich die US-Astronauten Neil Armstrong, Edwin E. Aldrin und Michael Collins an Bord ihres Apollo Raumschiffs fernab ihres Heimatplaneten auf den Höhepunkt ihrer Reise vor. Eingezwängt in die engen Sitze des Kommandomoduls machten sie sich daran, ein wegweisendes Versprechen von US-Präsident John F. Kennedy einzulösen: Die erste Landung eines Menschen auf dem Mond.

Unter den Augen der Weltöffentlichkeit sollten die drei Amerikaner beweisen, dass die USA mit ihrem Raumfahrtprogramm in der Lage sind, die Flugstrecke von rund 380.000 Kilometern von der Erde bis zu ihrem einzigen Begleiter im All zu überwinden, in die Umlaufbahn des Mondes einzuschwenken, mit ihrer Landefähre auf der grauen Oberfläche aufzusetzen und den Trabanten zu betreten - und schließlich wieder sicher nach Hause zurückzukehren.

Wer betrat den Mond? Fünf Jahrzehnte nach der ersten erfolgreichen Landung leben nur noch vier der zwölf Nasa-Astronauten, die ihren Fuß auf einen anderen Himmelskörper setzten.

Im Rahmen der Mission von Apollo 11 stiegen nur Armstrong und Aldrin tatsächlich auch auf dem Mond aus, nachdem ihre Landefähre im Mare Tranquillitatis auf dem Mond-Äquator aufgesetzt hatte. Michael Collins blieb zur Sicherheit als dritter Mann im Kommandokapsel im Orbit zurück. Als einsam um den Mond kreisender Zuschauer musste er abwarten, bis Armstrong mit den erlösenden Worten "The Eagle has landed" die erfolgreiche Landung meldete.

Seit jenen Tagen im Juli 1969 landeten im Zuge des US-amerikanischen Apollo-Programms zehn weitere Menschen auf dem Mond. Insgesamt haben damit bislang nur zwölf Menschen überhaupt die Oberfläche betreten. Bei allen Mitgliedern dieses exklusiven Klubs der "Moonwalker" handelt es sich wie im Fall von Armstrong und Aldrin ausnahmslos um Amerikaner.

In der Rolle des dritten Mannes kamen vierzehn weitere Menschen dem Mond immerhin sehr viel näher als der Rest der Erdbevölkerung. Von diesen Mondreisenden, die wie Collins die Landung ihrer Kollegen aus der Mondumlaufbahn überwachten und die gelandete Fähre teilweise mit bloßem Auge vom Apollo-Raumschiff aus sehen konnten, erfüllte sich für immerhin zwei Astronauten bei einer späteren Apollo-Mission doch noch der Traum von einem "Moonwalk".

John W. Young, der mit Apollo 10 in einer Art Generalprobe schon einmal den Mond umkreist hatte, durfte drei Jahre später noch einmal zurückkehren und mit Apollo 16 auch landen. Deshalb ist er ebenso in der oberen Tabelle der "Mondlander" aufgeführt wie sein Apollo-10-Kollege Eugene Cernan.

Ihm war diese Ehre mit Apollo 17 vergönnt, und nicht nur das: Am 14. Dezember 1972 verließ Cernan auch als bislang letzter Mensch die Mondoberfläche, und zwar mit den Worten: "Wir verlassen jetzt Taurus-Littrow, wie wir einst gekommen sind und, wenn Gott es will, werden wir zurückkehren in Frieden und Hoffnung für die gesamte Menschheit. Gute Reise der Besatzung von Apollo 17."

Zurückgekehrt ist seitdem niemand, es ist deutlich stiller geworden auf dem Mond. Die enormen Kosten und der vergleichsweise geringe wissenschaftliche Nutzen der Missionen führten dazu, dass die US-Weltraumbehörde Nasa ihr Apollo-Programm nach der Mission mit der Nummer 17 zurückfuhr und schließlich einstellte. Das wichtigste Ziel war ohnehin bereits erfüllt, als Neil Armstrong am 20. Juli 1969 sagte: "Das ist ein kleiner Schritt für die Menschheit, und zugleich ein großer Schritt für die Menschheit!"