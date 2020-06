Britische Forscher melden einen großen Erfolg bei der Suche nach einem Medikament gegen Covid-19. Bei klinischen Tests hat sich gezeigt, dass der Wirkstoff Dexamethason die Sterblichkeit von Erkrankten deutlich reduziert. Und er soll noch andere Vorteile haben.

Forscher auf der ganzen Welt suchen derzeit mit Hochdruck nach einem wirksamen Medikament gegen die vom Coronavirus Sars-Cov-2 ausgelöste Erkrankung Covid-19. Mehr als 240 Wirkstoffkandidaten existieren bereits - einer davon zeigt besonders vielversprechende Resultate: Dexamethason.

Demnach haben kleine Dosen des Wirkstoffs die Sterblichkeit von schwer erkrankten Covid-19-Patienten um bis zu einem Drittel gesenkt. Darauf weisen vorläufige Ergebnisse einer klinischen Studie hin, die noch nicht veröffentlicht sind und bisher nicht von anderen Experten begutachtet wurden. Die Erfolge von Dexamethason bezeichnen die beteiligten Forscher dennoch als "großen Durchbruch".

Nach Ansicht der an der Studie beteiligten Forscher sollte der Wirkstoff umgehend zur Standardbehandlung von Covid-19-Patienten werden. Ihr Ergebnis zeige, dass Dexamethason Leben retten könnte von Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind und künstlich beatmet werden, sagte Martin Landray, ein Professor der Oxford Universität und Co-Leiter sogenannten "Recovery"-Studie. "Und das zu erstaunlich geringen Kosten."

Mehr als 2000 Patienten beteiligt

In der "Recovery"-Studie untersuchen Wissenschaftler die Eignung verschiedener bereits zugelassener Medikamente als Mittel gegen Covid-19. Insgesamt sind den Angaben zufolge mehr als 11.500 Patienten aus über 175 Kliniken in Großbritannien in die Studie aufgenommen. Der Dexamethason-Teil der Studie umfasste demnach insgesamt 2104 Patienten, die für zehn Tage einmal täglich 6 Milligramm Dexamethason bekamen. 4321 Patienten dienten als Kontrollgruppe.

Die Sterblichkeit nach 28 Tagen war unter den künstlich beatmeten Patienten am höchsten. Sie lag ohne Dexamethason-Behandlung bei 41 Prozent. In der Versuchsgruppe sank sie um ein Drittel. Bei den Patienten, die Sauerstoff bekamen, aber nicht künstlich beatmet wurden, sank sie um ein Fünftel. Bei den Patienten, die gar keinen Sauerstoff benötigten, zeigte die Behandlung keine Wirkung.

Mittel wirkt entzündungshemmend

Dexamethason ist ein künstliches Steroidhormon, das entzündungshemmend wirkt und das Immunsystem dämpft. Es wird bisher gegen entzündliche Erkrankungen wie etwa Arthritis eingesetzt. So könnte das Mittel bei Covid-19 das Immunsystem von einer Überreaktion abhalten, welche oft bei schweren Verläufen maßgeblich beteiligt ist.

Laut Peter Horby, ebenfalls Co-Leiter der britischen Studie, ist es der bisher einzige Wirkstoff, der "gezeigt hat, dass er die Sterblichkeit verringern kann - und er verringert sie deutlich". Laut BBC hätte das Mittel bereits bis zu 5000 Menschenleben retten können, wenn es bereits zu Beginn der Pandemie verfügbar gewesen wäre.

Großbritannien wird Dexamethason ab sofort zur Behandlung von Covid-19-Patienten einsetzen. Das Steroid-Medikament soll noch am Nachmittag auf die Liste der Standardverfahren des Nationalen Gesundheitsdienstes gegen Covid-19 gesetzt werden, teilte Gesundheitsminister Matt Hancock mit.