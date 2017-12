Wissen

Wie geht es Mutter und Sohn?: Geburt nach Gebärmutter-Transplantation

Das Verfahren ist riskant und umstritten, aber Frauen ohne eigene Gebärmutter können so hoffen, doch ein Kind bekommen zu können. In den USA kommt das neunte nach einer Gebärmutter-Transplantation geborene Baby zur Welt - wie verläuft es bisher?

Nach der ersten Geburt in den USA nach einer Gebärmutter-Transplantation geht es Mutter und Sohn nach Angaben des Krankenhauses gut. Die Mutter habe die Klinik bereits verlassen können, teilten Ärzte der Baylor-Universität in Dallas im US-Bundesstaat Texas am Montag bei einer Pressekonferenz mit. Das Baby sei noch unter Beobachtung im Krankenhaus. "Wenn man diesen Jungen sieht, fühlt man, dass man etwas Schönes und Natürliches gemacht und mit Medizin etwas Gutes bewirkt hat", sagte der zuständige Arzt Giuliano Testa.

"Wir sind optimistisch, dass dieser anfängliche Erfolg in der Zukunft zu vielen weiteren führen wird", teilten die Eltern per Mitteilung mit. "Wir hoffen bescheiden darauf, dass unser kleiner Junge als Inspiration dienen kann für diejenigen, die mit Unfruchtbarkeit kämpfen, und dass er zeigen kann, dass egal welche Hürden im Weg stehen, mit dem richtigen Team alles möglich ist." Um ihre Privatsphäre zu schützen, wollten die Eltern zunächst keine weiteren Einzelheiten zu sich und dem Baby bekannt geben.

Verfahren ist riskant und umstritten

Weltweit sei es das neunte nach einem solchen Eingriff zur Welt gekommene Baby - daher werde es nun zunächst "Baby Nr. 9" genannt, berichtete die Zeitung "Dallas News". Als Pionier des riskanten und umstrittenen Verfahrens gilt der Schwede Mats Brännström. In seiner Klinik in Göteborg war 2014 Vincent, das erste nach einer Gebärmutter-Transplantation geborene Baby, zur Welt gekommen. Seither wurden dort mehrere weitere Babys nach solchen Eingriffen geboren - das siebte und achte binnen einer Woche in diesem Sommer.

Auch in Deutschland bekamen bereits Patientinnen die Gebärmutter einer Spenderin eingepflanzt. Babys haben sie bisher noch nicht zur Welt gebracht. An der Klinik der Baylor-Universität hatten seit 2016 acht Frauen eine gespendete Gebärmutter erhalten.

Allein in Deutschland könnte mit dem Eingriff Schätzungen zufolge bis zu 15.000 Frauen geholfen werden, die keine eigenen Kinder bekommen können, weil sie ohne Gebärmutter geboren wurden oder das Organ durch Operationen verloren haben. Als am erfolgversprechendsten gilt die Transplantation von Organen lebender Verwandter - etwa die Gebärmutter der Mutter oder Schwester.

Quelle: n-tv.de