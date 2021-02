HAS rät: Eine Impfdosis für Covid-19-Genesene

In Frankreich soll bis September 2021 die gesamte Bevölkerung geimpft sein.

Bisher weiß man wenig darüber, wie lange jemand nach einer Sars-CoV-2-Infektion immun ist. Das Robert-Koch-Institut rät derzeit von Corona-Impfungen bei Covid-19-Genesenen ab. Frankreichs Gesundheitsbehörde HAS sieht das völlig anders.

In der Corona-Pandemie ist Zeit ein wichtiger Faktor, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Neben der Einhaltung von Hygieneregeln und Quarantänen kommt es auch darauf an, wie schnell die Länder ihre Bevölkerungen mit den neuen Impfstoffen immunisieren können. Doch Impfstoffe und Zeit sind knapp. Gleichzeitig gibt es Tausende Menschen, die bereits nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert waren oder an Covid-19 erkrankt sind. Ob und wann man diese Personen angesichts von Impfstoffknappheit, möglichen Impfreaktionen oder Reinfektionen impfen soll, ist bisher umstritten.

Frankreichs Gesundheitsbehörde HAS hat nun eine Empfehlung dazu veröffentlicht. Demnach sollen Covid-19-Genesene eine einzige Impfdosis verabreicht bekommen. Da Covid-19-Genesene bereits durch die Erkrankung eine Immunantwort aufgebaut hätten, wirke der Impfstoff für das Immunsystem wie eine "Erinnerung", begründet die HSA dem Blatt zufolge. Die Regierung in Frankreich müsse der Empfehlung der HAS allerdings noch zustimmen, damit diese allgemein umgesetzt werden kann.

Immunisierung und Einsparungen

In diesem Fall wäre Frankreich das erste Land, das bei Covid-19-Genesenen eine einzelne Impfstoffdosis anwendet. Angesichts der aktuellen Impfstoff­knappheit weltweit könnten so Covid-19-Genesene geschützt und gleichzeitig kostbare Impfdosen eingespart werden. Bisher werden bei den in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoffen immer zwei Dosen im Abstand von wenigen Wochen zur Immunisierung verabreicht.

In Deutschland gibt es derzeit vom Robert-Koch-Institut den Hinweis dazu: "Nach überwiegender ExpertInnenmeinung sollten Personen, die eine labordiagnostisch gesicherte Infektion mit Sars-CoV-2 durchgemacht haben, zunächst nicht geimpft werden."