Schnelle und teure Autos werden oftmals mit der geringen Penisgröße der Fahrer in Zusammenhang gebracht. Ob sich dieses Vorurteil auch wissenschaftlich beweisen lässt, untersuchen Forscher. Sie brauchen für das Experiment jedoch einen Trick.

Männer mit kleinen Penissen fahren oftmals große Autos, lautet ein weitverbreitetes Vorurteil. Vier britische Forscher haben nun untersucht, ob es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der Penisgröße und der Vorliebe zu Sportwagen gibt. Doch bevor das Team um Daniel C. Richardson vom University College London ihre Untersuchungen starteten, mussten sie einige Hürden überwinden.

Aus anderen Untersuchungen mit ähnlichen Themen war den Wissenschaftlern klar, dass es schwer werden würde, ein akzeptables Studiendesign zu kreieren. Denn Männer nach der Größe ihres Penis zu fragen, ist nicht nur heikel und intim, es gibt oftmals darauf keine ehrlichen Antworten.

Um diese Fallstricke zu umgehen, tricksten die Psychologen der Abteilung für Experimentelle Psychologie ihre Probanden aus. Sie erzählten den insgesamt 200 Männern im Alter zwischen 18 und 74 Jahren, dass sie mit ihrer Methode untersuchen wollten, wie gut sich Personen bestimmte Informationen merken könnten, während sie online einkauften.

Falsch-Informationen und Selbstwertgefühl

Der Aufbau des Experiments wirkt dann jedoch einfach und simpel. Den Probanden wurde während des Experiments zunächst eine bestimmte Information auf einem Bildschirm eingeblendet. Danach wurde das Bild eines bestimmten Produktes gezeigt. Die Männer sollten dann online angeben, wie sehr sie das abgebildete Produkt begehrten. Bei den Informationen streuten die Forscher falsche Fakten zur durchschnittlichen Größe eines Penis ein. Einer Gruppe von Männern wurde so suggeriert, dass die durchschnittliche Länge eines Penis 18 Zentimeter sei.

Die Forscher wollten auf diese Weise eine Verunsicherung oder sogar ein unzureichendes Selbstwertgefühl bei den Probanden erzeugen – und sahen schließlich bei der Auswertung der Daten, dass viele Männer dieser Gruppe Sportwagen als besonders begehrenswert bewerteten. Besonders wurde dieser Effekt bei Personen ab 29 Jahren sichtbar. Mit anderen Produkten, wie beispielsweise einer kostbaren Uhr, wurden diese besonders ausgeprägten Begehrlichkeiten hingegen nicht erzeugt.

Bei der anderen Gruppe von Männern wurde das Gegenteil behauptet. Hier streuten die Forscher die Information, dass die durchschnittliche Penisgröße bei 10 Zentimetern läge, ein. Auf diese Weise sollte das Selbstwertgefühl der Männer in Bezug auf ihr bestes Stück gestärkt werden. Und tatsächlich fand ein großer Teil der Probanden in dieser Gruppe Sportwagen gar nicht so begehrenswert.

Untersuchung noch nicht begutachtet

Die aktuelle Studie, die auf ihre Qualität bisher nicht von anderen Wissenschaftlern geprüft worden ist, wurde bisher nur als sogenannter "PrePrint" veröffentlicht. Die Ergebnisse könnten jedoch das weitverbreitete Vorurteil, dass die Anschaffung eines schnellen und teuren Autos durchaus eine Art der Kompensation sein könnte, stärken.

Doch wie lang ist denn nun ein Durchschnittspenis? Die Veröffentlichung einer Studie von 2015 gibt darüber Aufschluss. Für die systematische Übersichtsarbeit analysierten die Forscherinnen und Forscher die Daten von insgesamt 15.500 Männern im Alter von 17 bis 91 aus verschiedenen Ländern. Demnach ist der durchschnittliche Penis im schlaffen Zustand 9,16 Zentimeter lang. Er erreicht erigiert eine Länge von 13,12 Zentimeter.