Durch die Rücknahme von Schutzmaßnahmen werden neben dem Coronavirus mehr andere Viren zirkulieren. Damit steigt die Gefahr von gleichzeitigen Infektionen mit zwei verschiedenen Viren. Für Sars-CoV-2 und Grippe finden Forschende besorgniserrende Verstärkungseffekte.

Erwachsene, die gleichzeitig mit Covid-19 und Grippe im Krankenhaus behandelt werden, haben ein viel höheres Risiko für schwere Erkrankungen und Tod als Patienten, die lediglich Covid-19 haben oder zusätzlich mit anderen Viren infiziert sind. Das zeigen Forschungsergebnisse von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Edinburgh, der Universität Liverpool, der Universität Leiden und des Imperial College London, die im Fachmagazin "The Lancet" veröffentlicht wurden. Patienten mit einer Co-Infektion von Sars-CoV-2 und Influenzaviren benötigten demnach mehr als viermal häufiger eine Beatmungsunterstützung und starben 2,4-mal häufiger, als wenn sie nur Covid-19 hatten.

Die Forschenden hatten für ihre Studie Daten von mehr als 305.000 Krankenhauspatientinnen und -patienten mit Covid-19 verwendet. Die Untersuchung ist den Angaben zufolge die bisher größte an Menschen mit Covid-19 und anderen endemischen Atemwegsviren. Das Team untersuchte die Daten von Erwachsenen, die zwischen dem 6. Februar 2020 und dem 8. Dezember 2021 in Großbritannien mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden. 6965 Patienten wurden auf virale Co-Infektionen getestet, bei 583 (8,4 Prozent) wurden sie nachgewiesen. 227 Patienten hatten Influenzaviren, 220 Patienten hatten das Humane Respiratorische Synzytial-Virus und 136 Patienten hatten Adenoviren. Bei den mit Grippeviren Infizierten verliefen die Erkrankungen schwerwiegender.

Maaike Swets, Doktorandin an der Universität Edinburgh und der Universität Leiden, sagte laut einer Mitteilung: "In den letzten zwei Jahren haben wir häufig miterlebt, wie Patienten mit Covid-19 schwer erkrankten, was zeitweise zu einer Aufnahme auf der Intensivstation und zum Einsatz von künstlicher Beatmung führte." Dass eine Influenza-Infektion zu einer ähnlichen Situation führen könnte, sei bereits bekannt gewesen. Über die Folgen einer Doppelinfektion mit Sars-CoV-2 und anderen Atemwegsviren habe es aber wenig Erkenntnisse gegeben.

Zusätzliche Tests nötig

Man habe festgestellt, dass die Kombination von Covid-19 und Grippeviren besonders gefährlich ist, schätzte Kenneth Baillie ein. Er ist Professor für experimentelle Medizin an der Universität Edinburgh. Dies werde noch wichtiger, wenn viele Länder soziale Distanzierungs- und Eindämmungsmaßnahmen verringern. "Wir gehen davon aus, dass Covid-19 zusammen mit der Grippe zirkulieren wird, was die Wahrscheinlichkeit von Co-Infektionen erhöht. Deshalb sollten wir unsere Teststrategie für Covid-19-Patienten im Krankenhaus ändern und viel breiter auf Grippe testen", so Bailie.

Calum Semple, Professor für Ausbruchsmedizin und Kindergesundheit an der Universität Liverpool, erwartet im Winter wieder eine Grippewelle. "Wir waren überrascht, dass sich das Todesrisiko mehr als verdoppelte, wenn Menschen sowohl mit Grippe- als auch mit Covid-19-Viren infiziert wurden." Es sei wichtig, dass Menschen dann vollständig gegen beide Viren geimpft sind.

Laut Peter Openshaw, Professor für experimentelle Medizin am Imperial College London, kommt es nicht sehr häufig vor, dass man sich mit mehr als einem Virus infiziert. "Aber es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass es zu Co-Infektionen kommt." Openshaw verwies darauf, dass die Impfstoffe, die vor Covid-19 und der Grippe schützen, unterschiedlich sind, ebenso wie die Art und Weise, wie diese beiden Infektionen behandelt werden. Daher sei es wichtig, Covid-19-Patienten im Krankenhaus auch auf Grippe zu testen.