Frühherbst am Ufer des Grundlsees in der Steiermark.

Während der Oktober in Deutschland vor allem einen Nässe-Rekord aufstellt, schafft der Monat es weltweit zum wärmsten Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen. Das EU-Klimainstitut Copernicus sagt auch für das ganze Jahr 2023 einen Temperatur-Höchstwert voraus.

Der Oktober 2023 ist laut dem EU-Klimawandeldienst Copernicus weltweit der wärmste Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen. Mit einer durchschnittlichen Oberflächenlufttemperatur von 15,30 Grad Celisus lag der Oktober 0,85 Grad über dem Oktoberdurchschnitt der Jahre 1991 bis 2020 und 0,40 Grad über dem bislang wärmsten Oktober im Jahr 2019, heißt es in einer Mitteilung des Instituts.

Die globale Temperaturanomalie für Oktober 2023 war laut dem Klimadienst der EU nach September 2023 die zweithöchste aller Monate im Datensatz. Der Monat Oktober war demnach insgesamt 1,7 Grad wärmer als der geschätzte Oktoberdurchschnitt für den vorindustriellen Referenzzeitraum von 1850 bis 1900.

Copernicus hatte zuvor bereits berichtet, dass schon der September um 1,75 Grad wärmer war als die Durchschnittstemperatur für diesen Monat im vorindustriellen Referenzzeitraum von 1850 bis 1900. Die durchschnittlichen Temperaturen für 2023 insgesamt lagen demnach bislang um 1,43 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Das sind weniger als 0,1 Grad unter den als Klimaziel ausgegebenen 1,5 Grad des Pariser Klimaabkommens, die bis zum Ende des Jahrhunderts nicht längerfristig überschritten werden sollen. Nachdem bereits die vier vorangegangenen Monate weltweite Klimarekorde gebrochen hatten, sei der Oktober 2023 ein weiterer Monat mit "außergewöhnlichen Temperatur-Anomalien", erklärte Copernicus-Vizedirektorin Samantha Burgess.

Oktober in Deutschland warm und extrem nass

Auch die US-Klimabehörde NOAA hatte das laufende Jahr global gesehen mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 99 Prozent zum wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen erklärt. Für den Zeitraum Januar bis September habe 2023 bereits den Rekord aufgestellt, teilte die NOAA Mitte Oktober mit. Demnach verzeichneten Juni, Juli, August und September jeweils den heißesten Monatswert. Das bislang wärmste Jahr war 2016.

Klima Anomalien im Jahresverlauf

Laut der vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes war der Oktober in Deutschland außergewöhnlich nass. Dem DWD zufolge handelte es sich um den regenreichsten Oktober seit dem Jahr 2002 und damit seit mehr als 20 Jahren. Der Wetterdienst registrierte mit rund 100 Litern pro Quadratmeter knapp 80 Prozent mehr Niederschlag als in der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Im Vergleich zu den Werten der Periode 1991 bis 2020 habe das Plus fast 60 Prozent betragen.