Husten, Schnupfen, Fieber: Die Symptome eines grippalen Infekts, der zu dieser Zeit auch als Sommergrippe bezeichnet wird, gleichen denen, die auftreten, wenn man sich mit Sars-Cov-2 infiziert hat. Wie man herausbekommt, woran man erkrankt ist, was zu tun ist und wie sich die Sommergrippe von einer "echten" Grippe unterscheidet, erklärt Dr. Kristina Spöhrer, Sprecherin des Forums Hausärztinnen im Niedersächsischen Hausärzteverband im Gespräch mit ntv.de.

ntv.de: Frau Dr. Spöhrer, was unterscheidet eine Sommergrippe von einer Grippe?

Kristina Spöhrer: Von den klinischen Merkmalen kommt die Sommergrippe im Grunde wie eine Wintergrippe daher. Dies verleiht ihr auch den Namen. Allerdings unterscheidet sie sich in ihrem Erreger-Typ. Es handelt sich hier nämlich nicht um Influenza-, sondern um sogenannte Coxsackie-Viren, die zumeist über Tröpfchen- oder Schmierinfektionen übertragen werden. Sie lösen einen grippalen Infekt aus, der typischerweise in den Sommermonaten auftritt. Betroffene Patientinnen und Patienten leiden meist unter Kopf- und Gliederschmerzen, häufig in Kombination mit Fieber. Bei der "echten" Wintergrippe gibt es den Vorteil, dass es eine gut verträgliche Impfung gibt - gegen die "Sommergrippe" hingegen nicht.

Kann man zwischen einer Sommergrippe und einer Sars-CoV-2-Infektion unterscheiden?

Bloß aufgrund der Symptome ist keine sichere Unterscheidung möglich. Dies ermöglicht nur ein PCR-Test. Gerade auch durch die Ausbreitung der neuen Delta-Virusvariante und der teils sehr milden Symptome, die selten, aber gelegentlich auch bei bereits geimpften Patienten auftreten, ist eine klinische Unterscheidung noch mal schwieriger.

Kann man die Sommergrippe behandeln oder muss man sie einfach auskurieren?

Da es sich um einen bekannten, klassischen Virusinfekt handelt, sind in der Regel ausreichend Ruhe, eine gute Flüssigkeitszufuhr und - wenn nötig - fiebersenkende Mittel vollkommen ausreichend.

Werden sich in diesem Jahr durch die Corona-Hygienemaßnahmen weniger oder mehr Menschen eine Sommergrippe einfangen als vor der Pandemie?

Da sehe ich zwei unterschiedliche Aspekte, dich sich entgegenstehen. Einerseits dürften sich durch die strengeren Hygienemaßnahmen wie Abstand und Maske weniger Menschen als in den Jahren zuvor anstecken. Andererseits besteht bei vielen vermutlich ein sehr großer Nachholbedarf nach sozialen Kontakten. Bei den inzwischen wieder erlaubten Zusammentreffen auch größerer Gruppen sind hier auch mehr Ansteckungen sowohl mit Sommergrippe als auch dem Coronavirus denkbar.

Mit Dr. Kristina Spöhrer sprach Jana Zeh