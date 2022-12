Vatikan gibt Parthenon-Fragmente an Athen zurück

Tempel auf der Akropolis Vatikan gibt Parthenon-Fragmente an Athen zurück

Die Rückgabe von Fragmenten des Parthenon ist immer wieder Thema. Nun kündigt der Vatikan an, Griechenland drei Fragmente des Tempels zurückgeben zu wollen. Die Verhandlungen mit dem Britischen Museum in London dauern an.

Der Vatikan gibt drei Fragmente des Parthenon-Tempels an Griechenland zurück. Papst Franziskus habe entschieden, die Teile dem griechisch-orthodoxen Erzbischof von Athen, Hieronymos II., zu spenden, teilte der Heilige Stuhl mit. Der Parthenon befindet sich im höchsten Teil der Akropolis und wurde zu Ehren der Göttin Athene errichtet, die zugleich die Schutzgöttin und Namensgeberin der griechischen Hauptstadt ist.

Bislang konnten Besucher die Fragmente des berühmten antiken Tempels in den Vatikanischen Museen bestaunen. Die päpstliche Kunstsammlung in Rom mit der berühmten Sixtinischen Kapelle und jährlich Millionen von Besuchern gelangte nach eigenen Angaben im 19. Jahrhundert in den Besitz der Marmorstücke. Die Rückgabe von Fragmenten des Parthenon wird immer wieder zum Thema.

Im Juni kehrte ein Ornamentstück nach Griechenland zurück, das zuvor in der archäologischen Sammlung eines früheren britischen Konsuls auf der italienischen Insel Sizilien aufbewahrt wurde. Athen verhandelt zudem schon länger mit dem Britischen Museum in London um die Rückgabe eines dort ausgestellten Parthenon-Frieses.