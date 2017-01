Panorama

Erinnerung an gute Vorsätze: Apothekenwerbung hustet Rauchern was

Man stelle sich vor, man steht an der Haltestelle und steckt sich genüsslich eine Zigarette an. Plötzlich beginnt das Plakat neben einem zu husten. In Schweden kann das passieren.

Die ersten beiden Januarwochen sind fast vorüber. Für alle, die mit dem Rauchen aufhören wollten, ist es Zeit, kurz inne zu halten. Natürlich ist man niemandem Rechenschaft schuldig, wenn man das Laster immer noch nicht lassen kann.

In Schweden hat sich eine Apotheke allerdings etwas sehr Raffiniertes ausgedacht, um dem inneren Schweinehund von Zigarettenabhängigen einen kräftigen Tritt zu verpassen. Die Apotek Hjärtat entwickelte ein Werbeplakat, das beginnt zu husten, wenn sich ein Raucher nähert.

Gedacht ist das Geräusch als freundliche Erinnerung daran, dass Rauchen alles andere als gesund ist. Einer Studie der Weltgesundheitsorganisation und des Nationalen Krebsinstituts der USA zufolge verursachen Raucher jedes Jahr Kosten von etwa 950 Milliarden Euro. Dabei haben die Experten sowohl die Behandlung raucherspezifischer Krankheiten als auch die entgangene Produktivität durch Arbeitsausfälle berücksichtigt.

Die WHO schätzt die Zahl der Raucher weltweit auf 1,1 Milliarden - gut 20 Prozent der Weltbevölkerung über 15 Jahre. Etwa sechs Millionen Menschen sterben jährlich daran. Auch daran könnte man sich erinnern, wenn das Plakat vor einem zu husten beginnt.

Der Mechanismus dahinter ist übrigens ganz einfach, das Plakat ist mit einem Rauchmelder ausgestattet und reagiert, wenn sich jemand rauchend nähert. Für die Platzierung der Werbung wurden besonders Orte ausgewählt, an denen Menschen auf die Idee kommen könnten, sich noch schnell eine Zigarette anzuzünden, Haltestellen beispielweise.

Quelle: n-tv.de