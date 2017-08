Politik

Nach Anschlag in Barcelona: Polizei meldet Festnahme eines Verdächtigen

Nach der Terrorattacke auf die Flaniermeile Las Ramblas in Barcelona nimmt die katalanische Polizei eine Person fest. Gleichzeitig dementiert sie Berichte, wonach sich ein Tatverdächtiger in einer Bar verschanzt hat. Derweil gibt es Berichte von einer Schießerei.

Nach dem Lieferwagen-Anschlag von Barcelona ist ein Mann festgenommen worden. Dies teilte die Polizei in der katalanischen Metropole am Abend mit. Sie dementierte am Donnerstagabend hingegen, dass sich ein anderer Verdächtiger in einer Kneipe verschanzt habe. Der Zeitung "La Vanguardia" zufolge ist ein weiterer Angreifer bei einer Schießerei mit der Polizei getötet worden. Dies ist bisher offiziell nicht bestätigt worden.

Über die Identität des Festgenommenen wurde zunächst nichts bekannt. Das staatliche Fernsehen TVE berichtete unter Berufung auf die Polizei, es handele sich um einen Mann. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass es sich bei dem Mann, der den Lieferwagen gemietet hat, um den gebürtigen Marokkaner Driss Oukabir handelt. Ob er auch im Tatfahrzeug saß, ist nicht gesichert.

Wie der deutsche Augenzeuge Albert Zeitler schilderte, hatten Polizisten im Gebiet um das Stadtviertel El Raval nach dem oder den Tätern gesucht. Die Beamten hätten - teils mit Masken und Schutzanzügen - die Leute angeschrien, die Straßen zu verlassen. "Ich habe so etwas noch nie erlebt", sagte Zeitler. "Es war schon fast ein Kriegserlebnis."

Polizei evakuiert Einkaufszentrum

Etwa zeitgleich brachte die Polizei zahlreiche Menschen in Sicherheit, die in einem Einkaufszentrum nahe der Flaniermeile Las Ramblas Zuflucht gesucht hatten. Im staatlichen Fernsehen TVE war zu sehen, wie Beamte die Menschen aus dem Gebäude geleiteten. Alle öffentlichen Veranstaltungen in dem Gebiet wurden abgesagt.

Im Zentrum Barcelonas war am Nachmittag ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast. Nach Behördenangaben wurde mindestens ein Mensch getötet, 32 weitere wurden verletzt. Nach dem Anschlag sollen zwei Verdächtige geflohen sein, hieß es aus Polizeikreisen. Ein mutmaßlicher Täter habe sich in einer Bar verschanzt.

Quelle: n-tv.de