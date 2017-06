Wirtschaft

Starker Anstieg überrascht: Türkische Wirtschaft wächst kräftig

Nach dem Putschversuch in der Türkei schwächt die Konjunktur des Landes ab. Die Regierung ergreift deshalb Maßnahmen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das Plus in den ersten Monaten des Jahres fällt höher aus als erwartet.

Die Konjunktur in der Türkei zieht unerwartet stark an und profitiert von der Wachstumspolitik der Regierung. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg zwischen Januar und März um fünf Prozent zum Vorjahresquartal, wie das Statistikamt mitteilte. Das ist deutlich mehr als das Plus von 3,5 Prozent Ende 2016 und die von Ökonomen erwarteten vier Prozent. Nach dem gescheiterten Putsch im Juli des vergangenen Jahres war die Wirtschaft im dritten Quartal um 1,3 Prozent geschrumpft und damit erstmals seit sieben Jahren. Die Regierung sorgte daraufhin für Impulse.

Die Anti-Krisen-Maßnahmen der Politik - wie verschiedene Programme zum Ankurbeln des Kreditwachstums - hätten sich positiv niedergeschlagen, sagte Timothy Ash vom Finanzdienstleister BlueBay Asset Management. "Dies unterstreicht die außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit der türkischen Wirtschaft, mit günstiger Demografie, starken Banken und starken öffentlichen Finanzen."

Zum Vorquartal kletterte das BIP um 1,4 Prozent und damit rund dreimal so stark wie die Euro-Zone im Durchschnitt. Die deutsche Wirtschaft legte nach dieser Rechnung um 0,6 Prozent zu. Die positiven Daten dürften dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Rückenwind verleihen. Finanzminister Naci Agbai geht nach eigenen Angaben davon aus, dass steigende Konsumausgaben und Steuersenkungen die Konjunktur in den nächsten Quartalen weiter anschieben.

Quelle: n-tv.de