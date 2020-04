Die Coronavirus-Pandemie hat nahezu alle Staaten der Erde erfasst. Nach dem Ausbruch in China und der Ausbreitung in Europa verlagert sich das Geschehen immer stärker in Richtung USA. Wie steht es um die ärmeren Länder? Ein Blick auf die internationale Lage.

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen hat weltweit die Marke von 2,1 Millionen überschritten. Die Pandemie ist ein wahrhaft weltumspannendes Problem und die erste Krise, die alle Staaten der Erde gleichermaßen bedroht. In fast allen Ländern sind bereits Ansteckungen mit dem Erreger Sars-CoV-2 aufgetreten.

Hinweis: Die Übersicht zur Coronavirus-Lage in Deutschland finden Sie hier.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden insgesamt weltweit bereits mehr als 142.000 Todesfälle im Zusammenhang mit einer von dem Virus ausgelösten Atemwegserkrankung Covid-19 verzeichnet. Nach Zählung der Nachrichtenagentur Reuters gibt es sogar bereits mehr als 150.000 Corona-Tote. Die Zahlen liefern jedoch so oder so nur Hinweise auf das tatsächliche Ausmaß der Pandemie.

Aufgrund unterschiedlich hoher Testquoten lassen sich die Länderdaten nur sehr eingeschränkt miteinander vergleichen. Insbesondere in Staaten mit unterentwickelten Gesundheitssystemen ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen - schlicht, weil hier die Kapazitäten und oft auch die Mittel fehlen, um die Bevölkerung frühzeitig und systematisch auf möglicherweise längst eingeschleppte Infektionen zu testen.

Stark beeinflusst werden die Fallzahlen zudem auch von Faktoren wie der Bevölkerungsdichte und der wirtschaftlichen Aktivität des jeweiligen Landes. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sind Regionen, die in regem internationalen Austausch stehen, schneller und potenziell stärker betroffen als wirtschaftlich schwächere Gebiete mit einer niedrigeren Einwohnerzahl.

Gefährlich wird die Ausbreitung des Coronavirus jedoch vor allem für die Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern: Wie Beispiele aus Südkorea, aus Österreich und auch aus Deutschland zeigen, reicht unter Umständen offenbar schon ein einzelner Infizierter aus, um lokal größere Ausbrüche in der Bevölkerung auszulösen.

Sollte sich ein solches Infektionsgeschehen in einer Region mit unzureichender medizinischer Versorgung, mangelnden hygienischen Bedingungen und hoher Siedlungsdichte ereignen, dann ist mit einer rasanten Ausbreitung des Erregers zu rechnen. Damit laufen insbesondere Armenviertel, Slums und Flüchtlingslager in den Entwicklungsländern Gefahr, sich binnen kurzer Zeit zu neuen Pandemie-Brennpunkten zu entwickeln. Akut gefährdet ist demnach auch die Bevölkerung in allen Kriegs- und Krisenzonen der Welt.

In den Daten wird der Beginn dieser Pandemie-Phase womöglich nur schwer zu erkennen sein. Der Grund liegt auf der Hand: In Staaten, in denen kaum oder nur punktuell getestet wird, wird die Zahl der Infektionsfälle - die ja nur die offiziell bekannt gewordenen Ansteckungen abbildet - kaum ansteigen. Die gleichen Einschränkungen gelten für die Angaben zur Anzahl der Corona-Toten. Selbst unter günstigen Bedingungen können die Fälle hier nicht immer sicher dem Erreger als Todesursache zugeordnet werden.

In der Praxis heißt das, dass sich das Ausmaß der lokalen Ansteckungsrate in vielen Weltregionen nur indirekt über die Zahl der Verdachtsfälle und einen Anstieg ungeklärter Todesfälle ablesen lassen dürfte.

Die Lage in den USA

Die Vereinigten Staaten sind derzeit das mit Abstand am schwersten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Nach Zählung der "New York Times" haben sich dort bisher insgesamt 681.727 Menschen nachweislich infiziert. Mindestens 31.647 Covid-19-Patienten sind bereits gestorben.

Die Lage in Europa

Europaweit sind den aktuellen Zahlen zufolge insgesamt bereits mehr als 96.000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben - das entspricht knapp zwei Dritteln aller Coronavirus-Todesfälle weltweit. Mehr als eine Million Menschen haben sich bisher in Europa infiziert.

Die Lage in Spanien

In Spanien sind binnen 24 Stunden weitere 585 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Damit stieg die offizielle Zahl der Todesopfer in der Corona-Krise auf 19.478, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Die Zahl der Todesfälle ist rückläufig. Die spanischen Behörden gehen davon aus, dass der Höhepunkt der Pandemie Anfang April überschritten wurde. Damals wurden an einem Tag 950 Todesfälle gezählt.

Die offiziellen Opferzahlen sind in Spanien jedoch umstritten: Um die Statistiken der verschiedenen Regionen zu vereinheitlichen, erfasst das Gesundheitsministerium nur noch die Todesfälle positiv getesteter Patienten. Mehrere Regionen kritisierten, tausende Todesfälle tauchten auf diese Weise nicht in der nationalen Statistik auf. In Spanien gelten besonders strenge Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus. Seit dem 14. März gilt für die Bevölkerung eine strikte Ausgangssperre.

Die Lage in Italien

Fast 17.000 Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Italien haben sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Sie machen damit rund ein Zehntel der landesweiten Corona-Fälle aus, wie das nationale Institut für Gesundheit (ISS) mitteilte. Gut 43 Prozent dieser 16.991 Infizierten sind demnach Krankenpfleger und Hebammen. Knapp ein Fünftel der Erkrankten sind Krankenhausärzte und weitere zehn Prozent Mitarbeiter im medizinisch-sozialen Bereich. Die übrigen Infizierten arbeiten in anderen Berufen im Gesundheitssektor.

Zwei Drittel der Betroffenen sind Frauen. Das Durchschnittsalter der infizierten Angestellten im Gesundheitssektor liegt nach Angaben des ISS bei 42 Jahren. Gut 70 Prozent der Infektionen ereigneten sich im Krankenhaus. Kaum betroffen waren Hausärzte und niedergelassene Kinderärzte, die weniger als ein Prozent der Infizierten ausmachen. Nach Angaben des italienischen Ärzteverbands starben 125 Ärzte nach einer Infektion mit dem Coronavirus. Medienberichten zufolge starben zudem mindestens 34 Krankenschwestern. Insgesamt verzeichnete der Zivilschutz in Italien bislang 22.170 Corona-Todesfälle.

Die Lage in Frankreich

Die Zahl der Virus-Toten in Frankreich hat sich vor dem Wochenende um 761 auf 18.681 erhöht. In dieser Ziel sind Verstorbene in Kliniken und Pflegeheimen enthalten, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten. In der engeren Definition der laborbestätigten Coronavirus-Fälle zählt Frankreich 109.252 Coronavirus-Infektionen und 34.420 Genesene.

Die Zahl der Menschen, die in Kliniken behandelt würden, ging am Freitag den dritten Tag in Folge auf jetzt 31.190 zurück. Die Zahl der Intensiv-Patient liege bei 6027 und sei damit den neunten Tag in Folge rückläufig.

Die Lage in Großbritannien

Die Lage in Nordeuropa

Parallel zur Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen hat Norwegen eine Tracking-App zur Eindämmung der Pandemie eingeführt. "Um zu einem normaleren Leben zurückkehren und das Virus kontrollieren zu können, müssen wir uns alle anstrengen und diese App nutzen", sagte Regierungschefin Erna Solberg bei einer Pressekonferenz. Die Nutzung der in Norwegen entwickelten App "Smittestopp" (Infektionsstopp) ist kostenlos und freiwillig.

Sie soll den Gesundheitsbehörden einen besseren Überblick über die Ausbreitung des Coronavirus vermitteln. Außerdem sollen Nutzer so erfahren, ob sie Kontakt zu einem Infizierten hatten. Trotz Datenschutzbedenken werden die Daten zentral erfasst. Die Nutzer bleiben jedoch anonym und ihre Daten werden nach 30 Tagen automatisch gelöscht. Nach Angaben des norwegischen Gesundheitsministeriums entspricht die App europäischen Datenschutzbestimmungen.

Die Lage in Österreich

Die Lage in der Schweiz

Die Zahl der Coronavirus-Fälle ist in der Schweiz auf 27.078 gestiegen. Im Vergleich zum Vortag entsprach dies einer Zunahme um 346 Menschen. Die Gesundheitsbehörde registrierte bisher insgesamt 1059 Todesfälle.

Die Lage in Japan

Die Lage in Südkorea

Die Lage in Russland

Mit 4069 Neuinfektionen gibt es in Russland erneut einen Rekordanstieg von neuen Coronavirus-Fällen. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Ansteckungen binnen 24 Stunden auf 32.008, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldet. Die Zahl der Coronavirus-Fälle in Russland begann in diesem Monat stark anzusteigen, nachdem die Behörden in der Frühphase des Ausbruchs weit weniger Infektionen registriert hatten als viele Länder in Westeuropa.

Die Lage in der Türkei

Die Lage in China

Die Volksrepublik China, wo der Erreger Sars-CoV-2 Ende 2019 in der Millionenmetropole Wuhan auf den Menschen übersprang, steht in der weltweiten Coronavirus-Pandemie längst nicht mehr im Mittelpunkt des Infektionsgeschehens.

Offiziellen Zahlen aus Peking zufolge gibt es unter den rund 1,4 Milliarden Chinesen kaum noch neu entdeckte Ansteckungen. Zuletzt wies die Regierung Vorwürfe zurück, das Ausmaß der Coronavirus-Epidemie im Land verschleiert zu haben. "Es hat nie eine Vertuschung gegeben, und wir werden nie eine Vertuschung zulassen", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, vor Reportern in Peking.

Kurz zuvor hatten die Behörden der zentralchinesischen Stadt Wuhan die Zahl der Todesfälle überraschend um die Hälfte nach oben korrigiert. Demnach starben in Wuhan 3869 Menschen, in ganz China waren es 4632. Wegen der raschen Ausbreitung des Virus seien zu Beginn nicht alle Todesfälle erfasst worden, sagte der Ministeriumssprecher nun. Deshalb sei die Zahl am Freitag korrigiert worden.