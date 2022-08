Vor vier Monaten verhaftete die Polizei Rihannas Freund und den Vater ihres Sohnes am Flughafen von Los Angeles. A$AP Rocky wird vorgeworfen, im Herbst 2022 mehrfach auf einen ehemaligen Freund geschossen zu haben. Nun muss sich der Rapper wohl vor Gericht verantworten.

Im April wurde A$AP Rocky am internationalen Flughafen von Los Angeles festgenommen. Seinerzeit war er mit einem Privatjet von Barbados eingeflogen, wo er mit seiner damals noch hochschwangeren Freundin Rihanna Urlaub gemacht hatte. Die 34-Jährige soll dabei gewesen sein, als die Handschellen klickten. Wenige Stunden später wurde der US-Rapper nach der Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 550.000 US-Dollar wieder freigelassen.

Nun ist Rocky, der eigentlich Rakim Mayers heißt, offiziell angeklagt worden, wie die US-Seite "HollywoodLife" berichtet. Der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, George Gascón, gab demnach am Montag offiziell bekannt, sein Büro habe Anklage gegen den 33-Jährigen wegen zweier Angriffe mit einer halbautomatischen Schusswaffe sowie des Vorwurfs des persönlichen Gebrauchs einer Schusswaffe erhoben.

"Schweres Vergehen"

A$AP Rockysoll am 6. November des vergangenen Jahres in Hollywood mehrfach auf einen ehemaligen Freund geschossen haben. "Das Abfeuern einer Waffe an einem öffentlichen Ort ist ein schweres Vergehen, das mit tragischen Folgen hätte enden können, nicht nur für die Zielperson, sondern auch für unschuldige Zuschauer, die Hollywood besuchen", so Gascón in einer offiziellen Erklärung, die "HollywoodLife" vorliegt. Die Anklageverlesung ist für Mittwoch angesetzt.

Der "Wassup"-Sänger scheint sich davon allerdings nicht sonderlich beeindrucken zu lassen. Trotz des massiven Vorwurfs setzt er seine Europatour wohl fort, bei der ihm Rihanna mit dem gemeinsamen Sohn, der im Mai zur Welt kam, zur Seite steht. "Sie war völlig schockiert, als sie von der Polizei angesprochen wurden. Rihanna hätte nie gedacht, dass sie in so etwas verwickelt sein würde und vor allem nicht in ihre Schwangerschaft und alles andere, was vor sich geht", zitierte "HollywoodLife" einen Insider direkt nach dem Vorfall am Flughafen. Die Wogen scheinen sich schon allein durch das gemeinsame Erlebnis der Geburt ihres Kindes geglättet zu haben.