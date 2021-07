Die Geschichte vom "Tiger King" Joe Exotic (l.) geht nicht mit Nicolas Cage in der Hauptrolle in Serie.

Fans von Nicolas Cage freuen sich monatelang darauf, ihn bald in der Rolle von Joe Exotic zu sehen. Nun aber hat Amazon die Serie über den selbsternannten "Tiger King" offenbar gecancelt. Der nun arbeitslose Hauptdarsteller hat auch eine Ahnung, warum das so ist.

Es war eigentlich ein Match, wie im Serienhimmel gemacht: Nicolas Cage, der König des Overactings, spielt den exzentrischen Zoobesitzer Joe Exotic, der seit 2019 wegen der versuchten Erteilung eines Mordauftrags im Gefängnis sitzt. Amazon plante eine fiktive Serie über den schillernden Unternehmer, der im Sommer 2020 durch die Netflix-Doku "Tiger King: Großkatzen und ihre Raubtiere" weltbekannt geworden war. Wie nun "Variety" berichtete, hat Amazon das Projekt aber gekippt.

"Ich habe zwei exzellente Drehbücher gelesen", sagte Nicolas Cage demnach zu "Variety", "aber ich denke, dass Amazon sie für veraltet hält, da es so lang gedauert hat, sie fertigzustellen. Sie hielten das Material anfangs für einen Glücksgriff, aber der richtige Zeitpunkt ist jetzt vorbei und es ist nicht mehr relevant".

Peacock produziert bereits eigene Serie

Ob sich ein anderer Streamingdienst oder Sender des Projekts erbarmt, ist noch nicht bekannt. Der kleinere Amazon-Konkurrent Peacock produziert eine eigene Serie über den selbsternannten "Tiger King", die Hauptrolle darin wird John Cameron Mitchell übernehmen.

Im Corona-Sommer 2020 wurde die im März desselben Jahres bei Netflix veröffentlichte Dokuserie "Tiger King: Großkatzen und ihre Raubtiere" zu einem weltweiten Internetphänomen, das unzählige Memes generierte. Ein Grund mehr, dass Meme-King Cage für die Rolle prädestiniert war.

Die Dokureihe handelt von Joseph Allen Maldonado-Passage alias Joe Exotic alias Tiger King und dessen schillerndem Leben, das unter anderem die illegale Heirat mit mehreren Männern beinhaltet. Schwerpunkt der Doku ist aber der Konflikt von Exotic mit der Tierrechtlerin Caroline Baskin, die den Zoobesitzer wegen Verletzung des Tierwohls anzählte. Schließlich soll Exotic den Mord an Baskin in Auftrag gegeben haben. Erfolglos. Wegen des Versuchs und Verstößen gegen Tierschutzgesetze sitzt der Impressario seit 2019 eine 22-jährige Haftstrafe ab, hofft aber immer wieder auf Begnadigung. Aktuell sucht er für die Zeit nach dem Gefängnis per Ausschreibung einen neuen Mann.