Unterhaltung

Aus und vorbei: Cardi B trennt sich von Ehemann Offset

Im September 2017 heiraten Cardi B und Rapper Offset, im Juli werden sie Eltern. Jetzt soll es mit dem glücklichen Familienleben auch schon wieder vorbei sein. Die Sängerin gibt in den sozialen Medien die Trennung bekannt.

Viele hielten es für die ganz große Liebe, wohl auch Cardi B und Offset selbst. Jetzt aber gibt die 26-Jährige bei Instagram die Trennung von ihrem Noch-Ehemann bekannt. In einem Video, in dem sie nicht viel mehr trägt als eine rote Perücke, erklärt sie ausführlich die Umstände.

"Es hat einfach nicht geklappt zwischen uns. Niemand ist schuld", sagt sie und alles deutet auf ein Beziehungsaus in beidseitigem Einvernehmen hin. Sie werde immer viel Liebe für ihn empfinden und sie seien noch immer gute Freunde und Geschäftspartner, so Cardi B weiter. Außerdem ist Offset natürlich der Vater der fünf Monate alten Kuture Kiari Cephus. Sie soll keinesfalls unter der Trennung leiden müssen.

Belcalis Almanzar aka Cardi B und Kiari Kendrell Cephus aka Offset sind seit September 2017 verheiratet, im Juli kam ihre Tochter zur Welt. Noch am vergangenen Freitag traten die zwei gemeinsam beim "KIIS FM's 2018 Jingle Ball" in Los Angeles auf.

Cardi B ist innerhalb eines Jahres zu einem der größten Stars in der US-Musikindustrie aufgestiegen. Ihr Song "Bodak Yellow" über ihre Vergangenheit als Stripperin war im vergangenen Jahr ein durchschlagender Erfolg. Der Titel "I Like It" schaffte es auf Platz eins der US-Single-Charts. Und auch bei Offset läuft es. Eigentlich soll noch in diesem Jahr sein Debütalbum erscheinen.

Quelle: n-tv.de