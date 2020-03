In vielen Städten weltweit haben Veranstaltungsorte geschlossen, um das Coronavirus einzudämmen. Auf Musikfans kommen also saure Zeiten zu, doch wirken dem Partylocations und Musiker mit Live-Streams entgegen. Darunter John Legend und Frank Turner.

In Berlin sind sämtliche Veranstaltungen abgesagt. Bars, Kneipen und Clubs bleiben vorerst geschlossen. Vor allem, um die Betreiber vor der Insolvenz zu bewahren, hat die Clubcommission Berlin die Kampagne "United We Stream" (zu Deutsch: Vereint streamen wir) ins Leben gerufen. Unter www.unitedwestream.berlin können Leute auf der ganzen Welt online dabei sein, wenn DJs täglich ab 19 Uhr in den nun leeren Clubs auflegen - darunter das Watergate, der Tresor und der Sage-Club. Gleichzeitig werden auf der Plattform betterplace.org Spenden für die bedrohten Hauptstadtclubs gesammelt.

Doch nicht nur die deutsche Hauptstadt tut etwas für all jene Musikfans, die in den kommenden Monaten aufgrund der durch das Coronavirus verursachten Schließungen von Locations und Absagen von Tourneen auf dem Trockenen sitzen. Auch Musiker haben die Zeichen der Zeit erkannt und nutzen das Internet, um ihre Kunst trotz Lockdown unters Volk zu bringen. So streamte Country-Musiker Keith Urban am Montag spontan ein Konzert. Der Sänger und Mann von Nicole Kidman spielte rund eine halbe Stunde und übertrug das Ganze per Instagram live. "Leg los, Baby", hörte man Kidman sagen, ehe der Country-Musiker seinen Song "Somebody like you" für seine 2,3 Millionen Follower anstimmte. Es dauerte nicht lange, bis die Oscar-Gewinnerin hinter der Kamera hervortrat und ihren Ehemann unterstützte. Sie sang die Songs mit und tanzte dazu.

"Lasst uns zusammen daheim bleiben"

Zuvor hatte schon Coldplay-Frontmann Chris Martin einige seiner größten Hits am heimischen Klavier performt und die Session auf Instagram gestreamt. "Lasst uns zusammen daheim bleiben", forderte der Musiker seine Follower auf. Und auch Kollege John Legend hat mittlerweile angekündigt, dass er ein Instagram-Live-Konzert geben wird. Er werde Musikwünsche akzeptieren und anschließend weitere Musiker auffordern, es ihm gleichzutun. Seine Frau Chrissy Teigen hat bereits zugesagt, dass sie dem Heimkonzert beiwohnen wird: "Ich habe ja eh keine Wahl", schrieb sie auf Twitter. Am Mittwoch um 21 Uhr deutscher Zeit soll es auf seinem Instagram-Account so weit sein.

Es gibt noch zahlreiche weitere Musiker, die unter dem Hashtag #staythefuckhome (Bleib verdammt noch mal zu Hause) Streaming-Konzerte angekündigt haben. Unter anderem wird ebenfalls am Mittwoch um 17.30 Uhr Frank Turner auf seiner Facebook-Seite live zu erleben sein. Nathan Gray von der Band Boysetsfire spielt am am Freitag um 23 Uhr und streamt das Ganze auch bei Facebook. Und die Berliner Psychedelic-Rockband Kadavar kann man dann am Samstag um 20.30 Uhr live auf ihrem Facebook-Account genießen.