Dass es um die Ehe von Kim Kardashian und Kanye West nicht zum Besten stehen soll, wurde schon lange immer wieder gemunkelt. Doch diesmal scheint das Liebesaus wirklich besiegelt zu sein. Dafür sprechen auch die Scheidungspapiere, die nun veröffentlicht werden. Oder ist alles nur ein "Bluff"?

Nach zahlreichen Spekulationen wurde es am 19. Februar offiziell bestätigt: Kim Kardashian und Kanye West lassen sich scheiden. Die britische Boulevardzeitung "The Sun" veröffentlichte jetzt die vor Gericht eingereichten Scheidungspapiere, die auch den Grund der Trennung offenbaren. Demnach beruft sich Kardashian auf die berühmt-berüchtigten "unüberbrückbaren Differenzen".

Zugleich zitiert die Zeitung einen namentlich nicht genannten Informanten, der offenbar über jede Menge Insider-Wissen verfügt. "Kim hat sich schon so oft mit dem Gedanken an Scheidung befasst, dass sie den ganzen Papierkram bereits zusammenhatte, als sie die Scheidung dann tatsächlich eingereicht hat", weiß der Hinweisgeber etwa zu berichten.

Streit um den Sommerurlaub?

Auch den akuten Auslöser, der der Beziehung von Kardashian und West letztlich den Todesstoß verpasst haben soll, will der Insider kennen. Demnach war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, ein Streit darüber, wo die Familie die Sommerfeien verbringen soll. "Was eigentlich nur eine einfache Unterhaltung über Termine und Ziele sein sollte, eskalierte und wurde zu einem desaströsen Wortgefecht", sagt der Informant und fügt konsterniert hinzu: "Die finale Auseinandersetzung, die ihre Ehe beendete, drehte sich um nicht mehr als ihre Pläne für den Sommer."

Glaubt man dem Insider, dann ist das letzte Wort zwischen den beiden allerdings vielleicht noch immer nicht gesprochen. Einige Vertraute der Familie gingen eher von einem "strategischen Schritt" Kardashians aus, um West "aufzuwecken, damit er sieht, dass er sie verlieren könnte, wenn er sich nicht ändert". West wiederum sei der Meinung, dass seine Noch-Frau ohnehin nur "bluffe" und die Ehe noch nicht am Ende sei. Kardashian soll über diese Reaktion des Rappers allerdings außer sich vor Wut sein.

Geteiltes Sorgerecht

Bei all diesen Spekulationen lässt sich jedoch nicht daran zweifeln, dass die Scheidung nun erstmal in die Wege geleitet ist. Die Unterlagen, die "The Sun" vorliegen, bestätigen dabei auch, dass sich Kardashian und West in Zukunft das Sorgerecht für ihre vier gemeinsamen Kinder North (7), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (1) teilen wollen. Darüber hinaus hat die 41-Jährige beantragt, dass weder sie noch West Anspruch auf Ehegattenunterhalt erhalten sollen.

Bereits vor der im Mai 2014 erfolgten Eheschließung soll ein Ehevertrag für klare Verhältnisse zwischen den beiden gesorgt haben. So könnte ein Krieg um das auf insgesamt rund zwei Milliarden Dollar (rund 1,6 Milliarden Euro) geschätzte Vermögen des Paares wohl tatsächlich abgewendet sein.