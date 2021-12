So ausgelassen wie früher lässt sich Silvester seit der Pandemie nicht feiern. Doch zumindest im kleinen Kreis kann man aufs neue Jahr anstoßen - vorausgesetzt, man wird nicht positiv auf Corona getestet. Bei Debra Messing ist das aber leider der Fall. Sie verbringt den Jahreswechsel allein.

Für Debra Messing könnte es einen besseren Start ins neue Jahr 2022 geben. Die Schauspielerin hat sich mit dem Coronavirus infiziert und wird Silvester in Quarantäne verbringen. "Ich bin Covid-positiv", schrieb die 53-Jährige auf Instagram. Zum Glück nimmt sie die Situation jedoch mit Humor: "Frohes neues Jahr! Eigentlich ist es der perfekte Abschluss für das Jahr 2021. Die saftige Kirsche auf der sprichwörtlichen Torte."

In den nächsten zehn Tagen der Quarantäne werde sie sich "schön machen" oder "vielleicht schlafen". Dazu postete sie ein witziges Foto von sich aus dem Bett, auf dem sie im Morgenmantel, mit schwarzer Gesichtsmaske und in rosa Schlafhaube zu sehen ist.

Messing habe zwar "eine Menge Arbeit zu tun", für die "unvermeidlichen Pausen" fragte sie ihre Follower am Ende ihres Posts jedoch nach Streaming-Empfehlungen. Neben Film- und Serientipps sammelten sich in den Kommentaren daraufhin auch zahlreiche Genesungswünsche. "Wie nervig", schreibt etwa die Komikerin Chelsea Handler. "Scrubs"-Darsteller Matthew Cooke empfiehlt ihr dagegen, etwas "Stressfreies" wie "The Great British Bake Off" zu gucken.

Auch LL Cool J muss zu Hause bleiben

Die "Will & Grace"-Hauptdarstellerin ist nicht die einzige, die die Silvesternacht nun allein in Quarantäne verbringen muss. Auch LL Cool J kündigte am Donnerstag an, sich mit Corona infiziert zu haben. Der US-Rapper sollte heute Abend eigentlich bei dem legendären Silvester-Event "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve" am New Yorker Times Quare auf der Bühne stehen und performen. Doch seinen Auftritt musste er nun absagen.

"Ich weiß, dass dies für die Millionen von Fans enttäuschend ist, aber mein Covid-Test ist positiv zurückgekommen, was bedeutet, dass ich nicht weiter wie geplant beim 'New Year's Rockin' Eve' auftreten kann", heißt es in einem Statement von LL Cool J, das unter anderem dem Magazin "Variety" vorliegt. Das US-Network ABC hatte zuvor eine "spektakuläre Performance" des Hip-Hop-Superstars angekündigt, der einige seiner größten Hits präsentieren sollte.