Am kommenden Montag kommt es bei "Wer wird Millionär?" zu einer ganz besonderen Partie. Sechs Aushängeschilder der Fußball-Nationalmannschaft treffen auf Günther Jauch. Jetzt steht auch fest, welche Spieler in der RTL-Show verwandeln sollen.

Eines steht jetzt schon fest: Es wird eine ganz besondere Ausgabe von "Wer wird Millionär?" sein, die am Montagabend bei RTL über den Bildschirm flimmert. Schließlich handelt es sich um ein Special mit dem Titelzusatz "Die Mannschaft spielt".

Dass es die Fußball-Nationalmannschaft ist, die dafür eine Auswahl an Hoffnungsträgern in die Show entsenden wird, stand bereits fest. Nun ist auch bekannt, welche Kicker und Verantwortlichen des DFB-Teams den Gang in Jauchs Löwenhöhle auf sich nehmen.

Für den guten Zweck treten an: Mittelfeldspieler Leon Goretzka, Rechtsverteidiger Joshua Kimmich, Innenverteidiger Niklas Süle, Verteidiger Lukas Klostermann, Torwart Kevin Trapp und DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Moderatorin Barbara Schöneberger hält sich als zusätzlicher Telefonjoker bereit.

Jauch erhöht den Druck

Gastgeber Jauch erhöhte den Druck vorab schon mal ein bisschen: "Ich finde es immer ungerecht, wenn gesagt wird, dass Fußballer nur Tore schießen können. Jetzt können sie beweisen, dass das nicht der Fall ist. Wir hatten ja schon mal Fußballer in der Sendung: Beim Prominenten-Special gewann Lukas Podolski 125.000 Euro und Manuel Neuer räumte sogar eine halbe Million Euro ab. Wir dürfen also sehr gespannt sein."

Stürmer Podolski war von 2004 bis 2017 bei der Fußball-Nationalmannschaft. Torwart Neuer ist seit 2009 dabei. Beide wurden 2014 Weltmeister.

Drei Kandidaten-Duos - Goretzka und Kimmich, Süle und Klostermann, Trapp und Bierhoff - spielen jeweils um die Million. Als Zusatzjoker steht das "Team hinter dem Team" des DFB im Studio bereit. Zum Schutz vor dem Coronavirus ist kein Publikum dabei. Welche Summe die Kicker erspielen können, sehen die Zuschauer am Montag, 12. Oktober, um 20.15 Uhr bei RTL oder auf Abruf bei TVNOW.