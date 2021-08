Mats und Cathy Hummels hüllen sich zu ihrer kürzlich bekannt gewordenen Trennung bislang weiter in Schweigen. Allerdings wendet sich nun die angebliche neue Freundin des Fußballers in den sozialen Medien zu Wort. Und sie ist von der aktuellen Situation alles andere als begeistert.

Am vergangenen Wochenende wird bekannt, dass sich Mats und Cathy Hummels nach 14 gemeinsamen Jahren getrennt haben sollen. Nur einen Tag später heißt es aus Insiderkreisen, der Fußballprofi habe sogar bereits eine neue Freundin. Es soll sich um eine Tischtennisspielerin aus Dortmund handeln. Und während sich das Ehepaar zum angeblichen Ehe-Aus weiter in Schweigen hüllt, meldet sich nun die 21-jährige Sportlerin zu Wort.

In ihrer Instagram-Story äußert sich Lisa Marie zu den Medienberichten und dem Rampenlicht, in dem sie plötzlich ungewollt steht. "Ich bevorzuge Diskretion und Privatsphäre, welche mir genommen wurden. Nicht alles gehört in die Öffentlichkeit und vor allem keine Themen wie diese", beginnt sie ihre Ausführungen. Sie sei keine Person des öffentlichen Lebens und die ganze Situation sei für sie absolut neu.

Message für ihre Hater

Zwar dementiert sie nicht, Kontakt zu dem BVB-Spieler zu haben, doch macht ihr vor allem die Kritik der letzten Tage zu schaffen. "Mir ist klar, dass mich einige Leute mit Vorurteilen personifizieren und ihre Meinungen äußern, ohne mich zu kennen. Jedoch ist das keine Entschuldigung für herabwürdigendes Verhalten", so die Sportlerin weiter. "Hass unter Anonymität zu verbreiten, sagt mehr über euch aus als beispielsweise über mich. Es ist leicht, respektlose Nachrichten zu schreiben, wenn man nicht selbst von einem auf den anderen Tag in die Öffentlichkeit gezerrt wurde."

Mats und Cathy Hummels haben sich bislang noch nicht geäußert. Lediglich Kommentare bei den jüngsten Posts der Moderatorin könnten als Andeutungen interpretiert werden. Ihr Management hatte auf Anfrage von RTL lediglich erklärt, der 33-Jährigen gehe es gut, sie wolle sich zu den Schlagzeilen allerdings nicht äußern. Das Paar soll derzeit damit beschäftigt sein, vor allem auch für Sohn Ludwig eine harmonische Einigung zu finden. Der Dreijährige lebt mit seiner Mutter in München, während Mats Hummels seit seinem Wechsel vor zwei Jahren zum BVB in Dortmund wohnt.

Diese räumliche Distanz soll immer mehr zum Problem für die Liebe der beiden geworden, hieß es aus Insiderkreisen weiter. "Cathy ist viel alleine, das ist nicht immer einfach", zitiert die "Bild"-Zeitung dazu neulich eine Person aus dem Umfeld des Paares.