Von Model Gigi Hadid über Reality-TV-Darstellerin Kim Kardashian bis hin zur Rockgruppe U2 - diverse Prominente haben sich in den vergangenen Tagen bereits zur Eskalation im Nahen Osten geäußert. Nun tun sich auch Hunderte Hollywood-Stars zusammen, um sich mit Israel zu solidarisieren.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood streiken weiter für bessere Arbeitsbedingungen. Aber auch die albtraumhaften Geschehnisse im Nahen Osten gehen an der Traumfabrik nicht spurlos vorbei.

So bekundet nun ein großer Teil der Unterhaltungsindustrie an der US-amerikanischen Westküste in einem offenen Brief seine Solidarität mit Israel. Mehr als 700 Prominente verurteilen in dem Schreiben mit deutlichen Worten den Terrorangriff der radikalislamischen Hamas mit mehr als 1200 getöteten Jüdinnen und Juden, Tausenden Verletzten und einer Vielzahl an verschleppten Zivilistinnen und Zivilisten.

Zu den Unterzeichnern zählen unter anderem Superstars wie "Star Wars"-Ikone Mark Hamill, Oscarpreisträger Michael Douglas, "Star Trek"-Darsteller Chris Pine oder "Wonder Woman" Gal Gadot, die selbst Israelin ist. Veröffentlicht wurde der Brief von der Non-Profit-Vereinigung "Creative Community for Peace" (CCFP).

Erste Initiative dieser Art

In dem Brief werden sämtliche Hollywood-Kolleginnen und -Kollegen aufgerufen, "sich energisch gegen die Hamas auszusprechen, Israel zu unterstützen, keine Fehlinformationen über den Krieg zu verbreiten und alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Terrororganisation zur Rückkehr der unschuldigen Geiseln zu ihren Familien zu drängen". CCFP betont, der Aufruf spreche sich unmissverständlich für Israel und gegen den Terrorismus der Hamas aus. Es sei die erste Initiative dieser Art.

Zu den Taten der Hamas am vergangenen Samstag heißt es: "Das ist Terrorismus. Das ist böse. Es gibt keine Rechtfertigung oder Rationalisierung für die Aktionen der Hamas." Es seien barbarische Terrorakte, die von jedem angeprangert werden müssten. Gal Gadot wird mit einem persönlichen Statement zitiert: "Mein Herz schmerzt für die verlorenen Leben und die zerrütteten Familien. Ich bete für alle, die vom Terrorismus und der Brutalität der Hamas betroffen sind."

Auch viele weitere der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner sind keine Unbekannten. Zu ihnen zählen etwa die Film- und Fernsehstars Liev Schreiber, Amy Schumer, Jamie Lee Curtis, Mayim Bialik, Debra Messing, Zachary Levi, Andy Garcia und Bella Thorne, Regisseur Ryan Murphy, Sänger Ziggy Marley und Musikmanagerin Sharon Osbourne.