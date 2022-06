Mit seiner Rolle als "Dude" in "The Big Lebowski" wurde Jeff Bridges unsterblich. Doch im wahren Leben hat der Schauspieler zuletzt mit massiven Gesundheitsproblemen zu kämpfen - zuerst Krebs, dann Covid-19. Nun verrät er, wie es ihm aktuell geht.

Im Oktober 2020 erhielt Jeff Bridges die Schockdiagnose Lymphdrüsenkrebs. Im Januar 2021 infizierte er sich dann mit dem Coronavirus. Heute geht es dem Schauspieler laut eigener Aussage wieder besser. "Ich fühle mich gut", erklärte der 72-Jährige gegenüber "Entertainment Tonight" bei der Premiere seiner neuen Dramaserie "The Old Man".

"Krebsmäßig, ja, Remission. Und Covid ... wissen Sie, das ließ meinen Krebs wie nichts aussehen, dieses Covid. Ich habe meine Chemo gegen den Krebs gemacht. Das hat mein ganzes Immunsystem zerstört - und dann habe ich Covid bekommen. Und das hat mich umgehauen."

Über seinen Kampf ums Überleben hatte Bridges bereits Ende Mai in einem Interview mit dem "People"-Magazin gesprochen. "Ich war dem Tod sehr nahe. Die Ärzte sagten mir immer wieder: 'Jeff, du musst kämpfen. Du kämpfst nicht.' Ich war im Aufgabemodus. Ich war bereit, zu gehen. Ich habe mit meiner Sterblichkeit getanzt", sagte er.

Comeback mit "The Old Man"

Dank einer Plasma-Therapie ging es aber dann wieder bergauf für den Schauspieler. Jeder Tag habe für ihn etwas Hoffnung und Kraft gebracht, erklärte er. "Ich begann, kleine Schritte zu machen", so Bridges. Ein Physiotherapeut habe nach der akuten Infektion dreimal pro Woche mit ihm gearbeitet, um ihn wiederherzustellen. Nun sei er bei bester Gesundheit - und strotzt offenbar wieder vor Tatendrang.

So hat Bridges nach zweijähriger Pause jetzt die Serie "The Old Man" fertiggestellt. Er spielt darin die Rolle des untergetauchten CIA-Agenten Dan Chase. Der Schauspieler fungierte zudem als ausführender Produzent.

"The Old Man" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Thomas Perry aus dem Jahr 2017 und startet am 16. Juni beim US-Sender FX sowie im Stream von Hulu. In Deutschland soll die Serie auf Disney+ erscheinen.

Der 1949 geborene Bridges begann seine Karriere bereits Ende der 60er-Jahre. Eine Rolle, für die er bis heute von vielen Fans verehrt wird und die ihm Kultstatus einbrachte, spielte er 1998 im Film "The Big Lebowski". In dem Streifen der Brüder Joel und Ethan Coen verkörperte er die Titelfigur Jeffrey Lebowski alias "The Dude".