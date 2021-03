Eine Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen in Kassel läuft am Wochenende aus dem Ruder. Es kommt zu Gewalt. Unter den Teilnehmern sind auch Rechtsextreme und Verschwörungsgläubige. "Danke Kassel", kommentiert Nena dennoch die Ereignisse. Gegen Kritik daran setzt sie sich nun zur Wehr.

Sängerin Nena will sich nicht mit "Chaoten" und "Rechten" in einen Topf werfen lassen. Dies machte nun ihr Management deutlich, nachdem die Sängerin wegen eines Posts in einer Story auf ihrer Instagram-Seite in die Kritik geraten war.

Nena hatte Bilder von einer Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen am Samstag in Kassel mit den Worten "Danke Kassel" kommentiert. Auch die Anmerkung eines ihrer Fanclubs zu den Ereignissen in Hessen postete sie auf ihrer Seite. Dieser hatte die Aufnahmen von der Kundgebung zusätzlich mit einem Zitat aus Nenas Hit "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" unterlegt: "Liebe wird aus Mut gemacht …"

Schließlich bekundete die 61-Jährige auch ihre Solidarität mit ihrem wegen zahlreicher wirrer Verschwörungsfantasien in Ungnade gefallenen Kollegen Xavier Naidoo. Sie bedankte sich bei Naidoo und dem bis dato weithin unbekannten Sänger Jan für deren Musik. Die beiden hatten vor rund zwei Wochen ein Duett mit dem Titel "Was stimmt nicht?" veröffentlicht. Darin heißt es unter anderem: "Jeder mit 'ner Meinung gilt jetzt als Verschwörer. Globale Neustadt ist ihre Vision. Ist das die Agenda oder nur Fiktion? Spiegel an der Wand, was ist los in diesem Land? Das ist nicht das Land, das einmal für Freiheit stand."

"Ein Schlag ins Gesicht"

Für ihr Statement musste sich Nena auch harsche Kritik gefallen lassen. Auf Anfrage der "Bild"-Zeitung äußerte sich nun stellvertretend das Management der Sängerin dazu. "Nena hat sich bei den Menschen in Kassel bedankt, die mit der derzeitigen Politik und den unmenschlichen Zuständen, die hier herrschen, nicht einverstanden sind und dafür auf der Straße waren", wird es von dem Blatt zitiert.

"Die Behauptung, Nena würde sich mit 'Chaoten' und 'Rechten' gemein machen, ist absurd und ein Schlag ins Gesicht der Tausenden friedlichen Menschen, die dort demonstriert haben. Selbstverständlich ist Nena weder fremdenfeindlich noch homophob", hieß es weiter. "Sie lehnt jegliche Art von Hass und Gewalt ab und gehört prinzipiell keinem Club an, keiner Partei und auch keinem politisch tätigen Verein. Nena steht für Freiheit, Menschlichkeit und Liebe", so Nenas Management.

Tätliche Angriffe und Verschwörungsmythen

Bei der Demonstration in Kassel war es auch zu tätlichen Angriffen auf Polizisten und Journalisten gekommen. An der nicht genehmigten Kundgebung in der Innenstadt beteiligten sich mehr als 20.000 Menschen, viele ohne Mund-Nasen-Schutz und unter bewusster Missachtung der wegen der Pandemie geltenden Abstandsregeln. Unter den Demonstranten befanden sich auch "Reichsbürger", Rechtsextreme und Verschwörungsgläubige.

Xavier Naidoo hat sich in der Vergangenheit durch die Verbreitung unterschiedlichster Verschwörungsmythen hervorgetan. Unter anderem outete er sich als Anhänger der sogenannten QAnon-Bewegung, die an die Existenz eines elitären Kinderhändlerrings glaubt. Aber auch die Annahme, dass die Erde in Wahrheit eine Scheibe sei, hat Naidoo schon in den Raum gestellt.