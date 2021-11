Arbeiten nun intensiv an ihrer Beziehung: Mikes Cees und Michelle Monballijn.

Im "Sommerhaus der Stars" sorgt Mike Cees durch seine Wutausbrüche für ordentlich Gesprächsstoff. Ein Zuschauer ist so besorgt um die Kinder von Michelle Monballijn, dass er das Jugendamt einschaltet. Bei der 42-Jährigen reißt der Besuch der Behörde alte Wunden auf.

Ihre Teilnahme an der RTL-Show "Sommerhaus der Stars" hat für Michelle Monballijn und ihren Ehemann Mike Cees ein übles Nachspiel: Die dominante Art des 33-Jährigen, der seine Wut oft nicht im Griff zu haben schien, bescherte dem Paar nun einen Besuch des Jugendamtes.

Die Behörde untersuchte einen Vorwurf wegen häuslicher und mentaler Gewalt von Cees gegen die Kinder von Monballijn, wie er gegenüber der "Bild"-Zeitung bestätigte. Denn die 42-Jährige brachte die zehnjährige Ann Jolin und den dreijährigen Lijan Jazz mit in die Beziehung. Cees ist nun ihr Stiefvater.

Als der Brief mit der Ankündigung des Besuchs ins Haus flatterte, war das für die zweifache Mutter ein Schock, erklärt sie in einem Interview mit RTL. Den Hinweis bekam das Jugendamt offenbar von einem Zuschauer der Show. Dabei habe das Jugendamt nur so schnell reagiert, "weil wir im Sommerhaus waren", sagt Cees gegenüber dem Sender. "Weil es da ein paar Szenen gab, die den Zuschauern aufgestoßen sind."

"Gab früher die ein oder andere Schelle"

Der Besuch der zwei Mitarbeiterinnen vom Jugendamt wühlt bei Monballijn einiges auf. Als Kind sei sie selbst von ihrem Stiefvater geschlagen worden, erklärt die 42-Jährige bei RTL. Schon aus diesem Grund würde sie es niemals dulden, "einen Mann an meiner Seite zu haben, der meine Kinder schlägt", sagt sie sichtlich mitgenommen. Wegen ihrer eigenen Erfahrungen habe sie klare Erwartungen an ihren Ehemann.

Das Paar arbeite daher an ihrer Beziehung. Außerdem befinde sich der 33-Jährige schon seit Monaten in Therapie, erklärt Monballijn weiter. Er habe damit angefangen, um sich besser in seine Rolle als Stiefvater einzufinden. Es sei wichtig, einen "Mittelweg zu finden, damit sich alle wohlfühlen".

Im Interview berichtet Cees auch von seiner eigenen - oft rauen - Kindheit. "Es hat mal die eine oder andere Schelle zu Hause gegeben", erklärt er und fügt hinzu: "Die waren aber auch berechtigt." Seine Ehefrau kann das nicht so stehen lassen und wirft mahnend ein: "Eine Schelle ist nie berechtigt." Der 33-Jährige scheint davon jedoch nicht ganz überzeugt: "Ich war ja auch kein einfaches Kind."

Kurz nach dem Besuch des Jugendamts wirkt vor allem Monballijn erleichtert. In erster Linie wollte die Behörde erfahren, wie der Umgang von Cees mit den Kindern ist, erzählt sie. Allerdings wollten die Mitarbeiterinnen auch sie kennenlernen: Kann sich die zweifache Mutter gegen ihrem dominanten Mann behaupten? Die Mitarbeiterin vom Jugendamt habe "ganz klar gemerkt", dass es keine Bedenken gebe, sagt Monballijn erleichtert. Das offizielle Feedback stehe allerdings noch aus, heißt es bei RTL.