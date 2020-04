Prominente nutzen ihre Reichweite in der Corona-Krise, um Geld für den Kampf gegen das Virus zu sammeln. Model Gisele Bündchen hat nun Kim Kardashian für die #AllInChallenge nominiert. Wer ein wenig Geld in die Hand nimmt, kann womöglich bald mit Kardashian und ihren Schwestern zu Mittag essen.

Gisele Bündchen hat es vorgemacht. Im Rahmen der #AllInChallenge bei Instagram hat sie ihre Follower dazu aufgerufen, Geld zu spenden und lockte damit, dass einer der Spender sie zum nächsten Dior-Shooting begleiten darf. In ihrem Post nominierte Bündchen, die zuvor von Football-Spieler Tom Brady eingeladen worden war, neben Surfer Kelly Slater auch Kim Kardashian West. Die hat sich für ihre großzügigen Fans ebenfalls etwas Besonderes einfallen lassen.

In einem Video bei Instagram sowie dem dazugehörigen Text erklärt die 39-Jährige, was den Spender erwartet, der bei der Aktion gewinnt. "Sei mein Gast beim Mittagessen während der Aufzeichnung der nächsten Staffel 'Keeping Up with the Kardashians'." Gespendet werden soll auf der eigens für die #AllInChallenge ins Leben gerufenen Webseite, und jeder darf geben, so viel er will und kann. "Jeder Dollar zählt", so Kardashian weiter. Gewinnen könne jeder, unabhängig vom eingezahlten Betrag. Das Geld soll dann zu 100 Prozent an verschiedene Organisationen gehen, die sich alle um das leibliche Wohl sozial Schwacher in der Krise kümmern. In dem Video fügt die Unternehmerin noch an: "Wir stecken da alle gemeinsam drin."

Ehemann jetzt Milliardär

Kardashians Halbschwester Kylie Jenner hatte bereits vor einer Weile eine Million Dollar für die Anschaffung von Schutzmasken gespendet. Ob das Ehepaar West vorhat, auch noch aus eigener Tasche Geld für den guten Zweck zu geben, ist aktuell nicht bekannt. Immerhin ist Kardashians Ehemann Kanye West gerade vom US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" zum Milliardär erklärt worden.

Fans von Tom Brady dürfen übrigens auf Anwesenheit beim ersten Spiel des Sportlers für die Tampa Bay Buccaneers hoffen. Er nominierte seinerseits auch noch Rapper Drake, der einen spendenden Fan einladen will, mit ihm im Privatjet zu einem Gig zu fliegen und anschließend auch bei der Aftershow-Party dabei zu sein.