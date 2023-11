Pietro Lombardis Freundin Laura kauft gerne ein, der geschasste "Sommerhaus"-Insasse Aleks Petrovic inspiriert mit einem Liebesbrief und Heidis Tochter Leni zeigt wieder viel nackte Haut. Die Promi-Kolumne in dieser Woche mit einer Anleitung für alle Lebenslagen.

Wie hieß es in einem Song der Hip-Hop-Formation K.I.Z? "Und wir singen im Atomschutzbunker: Hurra, diese Welt geht unter! Hurra, diese Welt geht unter! Auf den Trümmern das Paradies." Liebe Leser, haben auch Sie das Gefühl, wahnsinnig zu werden, wenn Sie dieser Tage die Nachrichten einschalten? Und müssen auch Sie sich von Kollegen oder Bekannten sagen lassen, doch bitte nicht so pessimistisch über die Lage der Welt zu sprechen? Schließlich sei sie nie anders gewesen, ganz im Sinne von: Pessimismus bringe einen nicht weiter. Man müsse objektiv und realistisch bleiben. Okay! Ich denke: Objektiv betrachtet ist die Menschheit nicht zu retten.

Kleines apokalyptisches Szenario: Angenommen Sie hätten nur noch einen einzigen Tag auf Erden, ehe der Planet hopsgeht und unbewohnbar wird. Was würden Sie mit diesem letzten Tag anfangen? Ein gutes Buch lesen? Einen Horrorfilm mit den Liebsten schauen? Vielleicht eine Komödie? An Tagen wie diesen, an denen die weltpolitische Lage nicht nur Sorgen bereitet, sondern regelrecht Angst macht, können Humor, Sarkasmus und Ironie ein Stück weit heilsam sein. Denn mal ehrlich: Über vieles, allem voran die Politik, kann man doch wirklich nur noch lachen!

Viel Potenzial, in schallendes Gelächter auszubrechen, bietet auch wieder die Woche der Promis und jener, die sich dafür halten. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle von unseren Stars und Sternchen lernen können. Für jede Lebenslage liefern sie wöchentlich die perfekte Anleitung. Keine Sorge, wenn Sie die besten Gebrauchsanweisungen nicht mitbekommen haben, weil sie möglicherweise einer geregelten Arbeit nachgehen. Ich habe die Anleitungen, die das Leben einfacher machen, für Sie zusammengestellt: Voilà!

Nachhilfe in Sachen Liebesbriefe

Sie sind unsicher, was Sie der oder dem Liebsten schreiben sollen? Die besten Skills lieferte in dieser Woche der mittlerweile geschasste "Sommerhaus"-Insasse Aleks Petrovic. Hier eine Vorlage, die Sie nur noch personalisieren müssen: Meine liebste Monika, du hast wieder so lecker gekocht. Wenn der Abwasch erledigt ist, musst du noch eine einzige Wäsche Maschine waschen. Ich weiß, dass du dieser Aufgabe gewachsen bist, und unterstütze dich tatkräftig mit aufmunternden Worten. Halte durch! Das bisschen Haushalt ...

Sie sind unzufrieden, wenn Sie in einem Hotel zu lange am Check-in-Schalter stehen? Lassen Sie sich das nicht gefallen! Verlangen Sie nach dem Manager! Das gilt übrigens nicht nur für Hotels, sondern generell für alles. Probleme beim Discounter mit der Flaschenabnahme? Sofort den Manager rufen! Auch wichtig: Bauen Sie sich in den sozialen Medien eine Reichweite auf! Das gelingt am schnellsten, wenn Sie über andere pöbeln. Teasern Sie ruhig auch mal etwaige Enthüllungen an und schweigen dann. Oder nehmen Sie Ihre Follower mit in Ihren Alltag! Seien Sie dabei immer nahbar!

Verwandeln Sie Ihre aktuellen Probleme in Positivität! Haben Monika oder Herbert Sie verlassen, weil Ihr toller Liebesbrief nicht so gut ankam? Machen Sie es wie Oliver Pocher und treten Sie die Flucht nach vorn an! Vielleicht sind Monika oder Herbert im verfluchten siebten Jahr ja nur reingehauen, weil sie nicht die nötige emotionale Reife hatten?

Schreiben Sie das Comedy-Programm Ihres eigenen Lebens! Wenn keiner lacht, können Sie immer noch vollumfänglich in die Coaching-Branche einsteigen. Kalendersprüche sollen sehr beliebt sein.

"Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu"

Auch ein probates Mittel, um mit familiären Meinungsverschiedenheiten besser umzugehen: einfach alles ins Internet blasen. Ärgern Sie sich gerade, weil Ihre Partnerin oder Ihr Partner aktuell zu viel Geld ausgibt? So geschehen nämlich bei Sänger und "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner Pietro Lombardi. Nur über die Höhe der Summe war man sich uneins, was möglicherweise daran liegen kann, dass man den Überblick über die Finanzen komplett verloren hat.

Hat Lombardis Freundin Laura Maria Rypa, wie die "Bild"-Zeitung schreibt, "letzten Monat 2,4 Mio. Euro ausgegeben"? Wofür denn nur? Laut Pietro für: "Amazon und Zalando und Oceans Apart" Er ergänzt: "Keine Ahnung, wie sie das hinbekommen hat. (…) Manchmal sind hier 400 Pakete." Später klärt er allerdings auf: Alles nur ein Scherz!

Den schönsten Auftritt in dieser Woche aber lieferte keine Geringere als Leni ab, Töchterchen von Modelmama Heidi Klum. Mit ihren zarten 19 Jahren weiß sie bereits genau, wie das Business läuft. So hat sie ihren zwei Millionen Followern in dieser Woche ihre neue Unterwäsche gezeigt. Darunter: süße, blaue Ritzenflitzer und perfekt sitzende BHs.

Neulich saßen Leni und Heidi auf einer garantiert sehr wichtigen Veranstaltung neben dem großen Modeschöpfer Jean Paul Gaultier. Leni trug dabei eine hautenge, schwarze Corsage. Sie schien sich zwar sichtlich unwohl zu fühlen und keine Luft zu bekommen, lächelte aber über etwaige Atemprobleme professionell hinweg. Das macht sie gewiss auch mit den Meinungen der Follower, die über diesen Auftritt schreiben: "Wie billig! Und die Mutter unterstützt so etwas. (…) Kein Vorbild. Die Gesellschaft regt sich über Sexualisierung auf (…) und dann sieht man solche Auftritte junger Frauen. (…) Man kann deutlich sehen, unter was für einem enormen Druck sie steht." Sind derlei Meinungen wirklich "Hate" oder berechtigte Kritik? Es war zu erwarten, dass auch darüber wieder ausführlich gestritten wird.

Jetzt aber auf ins Wochenende! Am besten mit einem Song der Ärzte: "Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu. Die meisten Leute haben ja nichts Besseres zu tun. Lass die Leute reden bei Tag und auch bei Nacht. Lass die Leute reden, das haben die immer schon gemacht." Bis nächste Woche!