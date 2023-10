Die einen Promis schwärmen von heißen Nächten in geheimen Sexräumen, die anderen machen mit Sex-Talks und Körperdüften ein Vermögen. Denn: Sex sells! Diese Promi-Kolumne ist ein Business-Plan für angehende Lifestyle-Unternehmer. Erste Amtshandlung, erfolgreich durchzustarten: Machen Sie sich untenrum frei!

Wie generiert man Schlagzeilen, wenn man keine anderen Themen hat, um das Interesse der Öffentlichkeit zu wecken? Man erzählt schlüpfrige Geschichten, lässt gezielt ein paar Sex-Details in die Story mit einfließen und schwupp, kann man sich der Aufmerksamkeit vieler Leser und User sicher sein. Denn wir alle wissen: Sex sells! Vor allem in den Medien. Lieber Leser, na? Sind Sie aktuell unzufrieden, weil Ihr Chef Ihnen Ihre Überstunden nicht bezahlt oder Sie am Ende des Monats immer noch zu wenig Schotter im Portemonnaie haben, obschon Sie sich für den Job den Hintern aufgerissen haben?

Dann ist die heutige VIP-Kolumne genau das Richtige für Sie! Nehmen Sie sich ein Beispiel an unseren Promis! Hören Sie auf, darüber nachzudenken, was andere über Sie denken! Hängen Sie Ihre Moralvorstellungen an den Nagel und starten Sie als Ihr eigener Chef durch! Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein Instagram-Kanal, ein paar gute Gesichtsfilter und Beauty-Apps. Lassen Sie sich von den größten Stars inspirieren! Sind Sie vielleicht Single? Oder von Ihrem Partner getrennt? Dann machen Sie es wie die Hollywoodstars Jada Pinkett Smith und Will Smith und gehen Sie mit Ihrem Sexleben hausieren!

So berichtet die Frau des 55-jährigen Hollywood-Stars und Rappers dieser Tage von einem nicht jugendfreien Raum für sich und ihren Gatten, von dem sie seit Jahren getrennt ist. Von "einer Kuppeldecke voller funkelnder Sterne" ist die Rede und von "heißen Sex-Nächten". Ob die wirklich heiß waren? Unwichtig. Wichtig ist: Unterfüttern Sie Ihre Erzählungen stets mit Phrasen und Keywords, die anrüchig klingen. Hach, Jada: Die Leser lieben diesen Hauch von "Fifty Shades of Grey".

Mit Sex-Talks und Aufmerksamkeit zum Vermögen

Wenn das ganze Sex-Gequatsche nicht die versprochene Aufmerksamkeit bringt, erweitern Sie Ihr Geschäftsmodell nach dem großen Hollywood-Vorbild Gwyneth Paltrow! Die 51-Jährige hat auf der Leinwand schon lange nichts mehr gerissen, ist dafür aber umso erfolgreicher als Unternehmerin unterwegs. Starten Sie, wie Gwyneth, mit Ihrer eigenen Marke durch! Denken Sie dabei bloß nicht zu viel um die Ecke! Der schrägste Tinnef kann die meiste Kohle abwerfen. Kerzen, die nach Vagina schnuppern, Vaginal-Eier aus Rosenquarz oder ein Vibrator aus 24-Karat-Gold für schlappe 10.000 Dollar: Alles ist möglich. Seien Sie schlau! Machen Sie es wie Gwyneth!

Ihr neues Geschäft rund um die Themen Kunst, Lifestyle und / oder Wellness wird vor allem dann ganz besonders erfolgreich, wenn Sie Ihre Produkte stets mit einem seligen Lächeln anpreisen. Probieren Sie es aus! Machen Sie sich beispielsweise noch heute untenrum einfach frei und lassen sich Ihren Hintern mit Farbe bepinseln. Anschließend setzen Sie sich auf eine weiße Leinwand und rutschen entspannt durch Ihr neues Leben. Das Ergebnis anschließend professionell rahmen lassen und zu einem exorbitant teuren Preis anbieten! Am besten auch gleich bei der Art Basel anmelden und den Veranstaltern sagen, dass bereits eine große, internationale Tapetenkollektion in Planung sei.

Denn Stars mit genialem unternehmerischen Gespür machen allesamt in Tapeten. Dieter Bohlen soll sogar die ganze Branche aufgemischt haben, Guido Maria Kretschmer hängt in vielen Wohnzimmern und mit den Vlies-Tapeten von Barbara Schöneberger kann man schon für 29,99 Euro die Wände hochgehen.

Wichtig ist bei alldem, dass Sie stets geheimnisvoll bleiben und nicht zu viel von Ihren Ideen und Ihrem Wissen preisgeben. Erwähnen Sie beispielsweise gern, dass Sie auch Ahnung von Tantra haben, ohne zu sehr ins Detail zu gehen! Ihr neuer Leitspruch sollte ab jetzt lauten: "Ich kann Aufmerksamkeit zu Geld machen."

Nein, dieser Satz stammt nicht etwa von der selbsternannten "Queen" Walentina Doronina, sondern ebenfalls von Wellness-Ikone Gwyneth Paltrow. Und er fiel vor keinem geringeren Publikum als vor Studenten der weltbekannten Harvard University. Mittlerweile wird das Imperium der Frau, die einst an der Seite des talentierten Mr. Ripley Bötchen fuhr, auf mehr als 250 Millionen Dollar geschätzt. Inzwischen hat die taffe Geschäftsfrau so viel Asche eingefahren, dass sie es sich leisten kann, aus der Öffentlichkeit zu verschwinden, wie sie dieser Tage angekündigt hat.

"Wenn Du jetzt nicht springst, springst Du nie"

Auch die weiteren Promi-News zeigen, dass sich das Karussell der Medien immer dann ganz besonders schnell dreht, wenn es um Liebe, Sex und andere Katastrophen geht. So wurde in dieser Woche publik, dass sich der knapp 60-Jährige H. P. Baxxter mit seiner Freundin, der 22 Jahre alten Sara verlobt habe und im kommenden Jahr heiraten möchte. Gefeiert wird - ganz im Stile unseres Finanzministers Christian Lindner - natürlich auf Sylt.

Neues gibt es auch von dessen Gattin Franca Lehfeldt. Die Journalistin verlässt auf eigenen Wunsch den Axel-Springer-Verlag, um sich selbstständig zu machen. So schrieb die ehemalige Chefreporterin der "Welt" auf ihrem Instagram-Account: "Wenn Du jetzt nicht springst, springst Du nie … dieser Gedanke hat mich in den letzten Monaten beschäftigt und schließlich habe ich mich entschieden: Ich springe!"

Sehen Sie: Auch Frau Lehfeldt hat sich getraut! Ich vertraue auf Ihre unternehmerischen Qualitäten, lieber Leser, und hoffe, mein kleiner Leitfaden hat Sie inspiriert. Wir sehen uns auf der Art Basel. Oder in der Tapetenabteilung im Baumarkt. Oder aber in einem Sexraum mit "einer Kuppeldecke voller funkelnder Sterne". Selbstverständlich auf Sylt. Folgen Sie einfach dem Geruch der Vagina-Duftkerzen! Bis nächste Woche!