Seit Miley Cyrus aufgefallen ist, dass sie schon lange nicht mehr wirklich Single war, lässt sie ihre Scheidung mit Liam Hemsworth Revue passieren. Dabei sei das Liebes-Aus gar nicht das Schlimme gewesen, verrät die Sängerin. Vielmehr seien es die "Bösartigkeiten" gewesen, die sie über sich lesen musste.

Ihre Ehe mit Hollywood-Star Liam Hemsworth hielt nur sieben Monate, ihre darauffolgende Liaison mit Bloggerin Kaitlynn Carter währte nur einen Italien-Urlaub und die Beziehung mit dem australischen Musiker Cody Simpson nicht einmal ein Jahr. Nun ist Miley Cyurs zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder Single. Dies sei ihr erst kürzlich wirklich klar geworden, wie die Sängerin nun im Podcast "The Joe Rogan Experience" verriet.

Traurig ist der US-Popstar darüber aber nicht darüber - ganz im Gegenteil. Dies sei ein "super entscheidender Moment" in ihrem Leben. Vielmehr freue sich darauf, bald wieder als Single und "knallharte, erwachsene und selbstsichere Frau" auf der Bühne zu stehen, die in den letzten Jahren viel an sich selbst gearbeitet habe.

Ihre Erkenntnis habe aber auch dazu geführt, dass sie sich mit ihrer "sehr öffentlichen Scheidung" auseinandergesetzt habe, berichtet die 27-Jährige weiter. Sie und Hemsworth hatten zehn Jahre lang eine On-off-Beziehung geführt und an Weihnachten 2019 geheiratet. Nach nur sieben Monaten reichte Cyrus die Scheidung ein. Diese sei "verdammt beschissen" gewesen, sagt sie nun. Allerdings nicht wegen etwas, was Hemsworth getan habe. "Was wirklich scheiße war, war nicht die Tatsache, dass ich und jemand den ich liebte, merkten, dass wir uns nicht mehr so liebten wie früher." Das sei okay gewesen.

"Ich ficke keine toten Typen"

"Ich kann die Bösartigkeit und all diese Geschichten nicht akzeptieren." In Anspielung auf ihre kurze Liaison mit Kaitlynn Carter habe sie sich Vorwürfe anhören müssen wie "An einem Tag stehst du noch glücklich verheiratet auf dem roten Teppich und am nächsten machst du schon mit einer Freundin in Italien herum". Mit Carter war die Sängerin kurz nach Bekanntwerden der Trennung von Hemsworth im Italien-Urlaub von Paparazzi gesichtet worden. In der Zwischenzeit seien viele Dinge passiert, von der die Öffentlichkeit eben nichts mitbekommen habe.

Nun sei sie daran interessiert, "einen älteren Mann" zu treffen - obwohl sie derzeit niemanden brauche, der sich um sie kümmere. "Ich kann auf mich aufpassen. Ich muss überhaupt nicht in einer Beziehung sein." Auch ein Liebes-Comeback mit dem Schauspieler kommt für Cyrus nicht infrage. Viele Männer würden ihr vorwerfen, "kalt" zu sein. "Weil ich gehe, wenn Dinge erledigt sind", erklärt die 27-Jährige. "Ich mag viele verrückte Dinge - aber ich ficke keine toten Typen. Und wenn es vorbei ist, bist du für mich tot und ich ziehe weiter."