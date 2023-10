2022 lernt Hanna Sökeland als "Princess Charming" ihre heutige Freundin Jessica Huber kennen und lieben. Demnächst geht es für das Paar weiter ins "Sommerhaus der Stars". Doch zuvor legen die beiden erst einmal gemeinsam im "Playboy" ab - und sorgen damit für eine Premiere.

Während die erste "Princess Charming" Irina Schlauch gerade bei RTL und auf RTL+ versucht, "Die Verräter" ausfindig zu machen, zieht mit Hanna Sökeland ihre Nachfolgerin in der lesbischen Dating-Show demnächst ins "Sommerhaus der Stars". Mit dabei hat sie dann natürlich auch ihre Freundin Jessica Huber, die sie 2022 zur Siegerin ihrer "Princess Charming"-Staffel auf RTL+ gekürt hatte. Doch bevor die beiden sich ins "Sommerhaus"-Chaos stürzen, mischen sie nun erst einmal als Nackedei-Doppel die November-Ausgabe des deutschen "Playboys" auf.

Mit dem Pärchen-Auftritt in dem Magazin liefern Sökeland und Huber tatsächlich eine Premiere ab. Zwar ist es nicht das erste Mal, dass gleich mehrere Frauen im Verbund für den "Playboy" die Klamotten abstreifen - das haben zum Beispiel auch schon diverse Spielerinnen der deutschen Frauen-Fußball-Nationalmannschaft getan. Aber das erste lesbische Paar, das diesen Schritt wagt, sind Sökeland und Huber dann doch.

Mit dem "Playboy"-Shooting wollen die beiden auch anderen Frauen Mut machen. (Foto: Sacha Höchstetter für PLAYBOY Deutschland November 2023)

Für die ehemalige "Princess Charming" ist es gleichwohl keine komplett neue Erfahrung. Bereits vor rund einem Jahr - im August 2022 - zierte sie das "Playboy"-Cover, damals allerdings noch alleine. Kritik an ihren freizügigen Auftritten kann Sökeland dabei so gar nicht verstehen. "Wir - auch meine eigene Community - sprechen von Toleranz und Freiheit und Akzeptanz, aber sobald ich als Mensch eine Entscheidung treffe, kommt sogar aus der queeren Gesellschaft die Rückmeldung, dass sie das nicht gut findet. Dabei ist das doch meine Freiheit, meine Entscheidung, wo ich mich ausziehe und wo nicht" erklärt die 29-Jährige.

Natürlich verbinden sie und ihre 28-jährige Lebensgefährtin nun auch ihr gemeinsames "Playboy"-Shooting mit einer notorischen Botschaft. So wollten sie auch anderen Frauen mit der Aktion Mut machen, erklären die beiden. "Wenn sie uns als lesbisches Paar in einem Männermagazin sehen, werden sich viele andere denken, dass dann auch sie alles schaffen können. Dass sie frei sind und tun können, was sie wollen. Dafür darf das Shooting gerne polarisieren", so Huber im Gespräch mit dem Magazin.

Das Paar ist in der November-Ausgabe des Magazins zu sehen. (Foto: Sacha Höchstetter für PLAYBOY Deutschland November 2023)

Sökeland wiederum erläutert: "Es ist völlig okay, dass man Vorurteile und Klischees hat. Wichtig ist, dass man sich diese bewusst macht und versucht, sie beiseitezuschieben, und den anderen so akzeptiert, wie er ist." Es gebe viele Menschen, "die mit einer strengen religiösen Erziehung aufgewachsen sind". Für diese sei es "unglaublich schwer, etwas anderes zu akzeptieren als das, was sie gelernt haben. Denn damit müssten sie sich ja einen grundlegenden Fehler eingestehen." Die Reality-TV-Darstellerin betont: "Um tolerant zu sein, müssten viele ihren Stolz überwinden."

Im "Playboy"-Interview plaudern die Frauen auch darüber, wie sie ihre eigene Homosexualität entdeckt haben. "Ich hatte als Teenager immer mal wieder Frauen im Kopf, dachte mir aber, dass das jede hat. Ich bin dann mit der Gesellschaft gegangen und hatte Beziehungen mit Männern. Da hat mir aber immer etwas gefehlt, das ich nie beschreiben konnte", sagt Huber. Schließlich sei ihrem damaligen Freund aufgefallen, dass sie nur Fotos von Frauen auf ihrem Handy hatte: "Bikini-Models, Fitness-Models - aber keinen einzigen Typen mit Sixpack." Nach der Trennung von ihm habe sie sich dann auf die Suche nach einer Partnerin gemacht.

Hanna Sökeland und Jessica Huber im "Playboy" Weitere Motive von Hanna Sökeland und Jessica Huber gibt es exklusiv nur beim "Playboy".

Sökeland erklärt, erste Anzeichen für ihre Homosexualität habe sie bereits mit 14 Jahren erkannt, als sie "in einem Reiturlaub ein Mädel kennengelernt" habe. Aber: "Erst als ich mit 16 mit einer Frau zusammengekommen bin, habe ich verstanden, dass diese Gefühle nichts mit Freundschaft zu tun hatten."

Für die Liebe zog Sökeland vor Kurzem an Hubers Wohnort. So lebt das Paar nun zusammen in München. Das "Playboy"-Shooting feiern die beiden jedoch getrennt voneinander auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts. "Vielen Dank für diese Möglichkeit, uns als erstes lesbisches Paar auf dem Cover präsentieren zu dürfen. Wir sind einfach nur stolz", schreibt Sökeland in einer Story. Auch ihre Partnerin erklärt, dass sie "super dankbar" sei und ergänzt: "Ich bin super stolz auf uns. Ich habe wirklich Tränen in den Augen, weil es uns wirklich viel bedeutet."