"Vermisse dich und dein Lächeln" Rihanna erinnert an ermordeten Cousin

Vor vier Jahren wird Rihannas Cousin in seiner Heimat Barbados auf offener Straße erschossen. Die Hintergründe sind bis heute unklar. Mit zahlreichen Bildern erinnert die Sängerin nun an Ravon Kaiseen Alleyne und sein Lächeln.

Rihanna hat vor vier Jahren einen traurigen Verlust verarbeiten müssen. Nur einen Tag, nachdem ihre Familie zusammen besinnliche Weihnachten gefeiert hatte, starb ihr 21-jähriger Cousin. Tavon Kaiseen Alleyne wurde von Unbekannten erschossen.

Nun hat die Sängerin ihn auf Instagram gewürdigt und eine Reihe von Bildern mit ihren 114 Millionen Followern geteilt. Zu den Erinnerungen schrieb die 33-Jährige: "Vermisse dich und dieses Lächeln, Cousin". Die Sängerin erhielt daraufhin zahlreiche Reaktionen von Fans und auch Freunden, die ihr Mitgefühl ausgesprochen haben.

Alleyne wurde am 26. Dezember 2017, nachdem er Weihnachten mit seiner Familie und auch Rihanna verbracht hat, auf Barbados erschossen. Viel ist nicht über seinen Tod bekannt. Laut Berichten der "Daily Mail" war er gegen 19 Uhr zu Fuß unterwegs, als ein Mann mehrmals auf ihn geschossen habe. Nach den Schüssen soll der Verwundete in ein Krankenhaus gebracht worden sein, wo er kurze Zeit später an seinen schweren Verletzungen starb.

Die Fenty-Gründerin schrieb damals, sie könne es nicht fassen, dass sie ihn erst gestern Abend in den Armen gehalten habe und fügte den Hashtag #EndGunViolence hinzu, der dazu aufruft, Waffengewalt ein Ende zu bereiten.