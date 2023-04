Sie ist nicht zuletzt aus der Erfolgsserie "Stranger Things" bekannt, er ist ein Sohn von Sänger Jon Bon Jovi. Und zusammen sind Millie Bobby Brown und Jacob "Jake" Bongiovi ein Liebespaar. Nun planen die beiden den Gang vor den Traualtar.

Bei "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown werden bald die Hochzeitsglocken läuten. Auf Instagram hat die erst 19-jährige Schauspielerin ein Bild geteilt, dass sie an einem Strand in den Armen ihres Partners Jake Bongiovi zeigt. Der 20-Jährige ist ein Sohn von Rockmusiker Jon Bon Jovi.

Auf dem von ihr geposteten Foto trägt Brown an ihrer linken Hand einen prominent im Bild platzierten Ring. Dazu schreibt sie: "I've loved you three summers now, honey, I want 'em all" ("Ich habe dich drei Sommer lang geliebt, jetzt, mein Schatz, will ich sie alle"). Dabei handelt es sich um ein Zitat aus dem Taylor-Swift-Song "Lover". Dahinter setzte die Schauspielerin noch ein Herz-Emoji. Unter dem Post, den Brown mit ihren knapp 63 Millionen Instagram-Followern teilte, häufen sich zahlreiche Glückwünsche.

Brown und Bongiovi hatten ihre Beziehung im November 2021 auf Instagram offiziell gemacht, als sie ein Foto eines Kusses teilten. Im März 2022 sah man sie erstmals gemeinsam auf einem roten Teppich. Auch Bongiovi postete auf seiner Instagram-Seite ein Bild des Fotoshootings am Strand, und schreibt dazu schlicht: "Forever" ("Für immer"), ebenfalls gefolgt von einem Herz-Emoji.

Die im Februar 2004 in Spanien geborene Millie Bobby Brown ist Britin. In der Netflix-Serie "Stranger Things" ist sie in der Rolle der "Elf" mit telepathischen und telekinetischen Kräften zu sehen, die als Jane Ives zur Welt kam. Neben weiteren Serien wirkte die Schauspielerin auch in Filmen wie "Godzilla vs. Kong" (2021) oder "Enola Holmes" (2020) mit.

Jacob "Jake" Bongiovi ist eines von vier Kindern, die sein US-amerikanischer Vater mit Ehefrau Dorothea Rose Hurley bekam. Er wurde im Mai 2002 geboren.