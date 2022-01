Sechs Mal ist Til Schweiger bisher in die Rolle des Nick Tschiller geschlüpft. Doch seit zwei Jahren gibt es keinen neuen "Tatort"-Einsatz seiner Truppe in Hamburg mehr. Und das wird wohl auch erst einmal so bleiben.

Fast neun Jahre ist es her, dass Til Schweiger erstmals als Nick Tschiller in seinem eigenen "Tatort" zu sehen war. Der Film "Tatort: Willkommen in Hamburg" wurde im März 2013 erstausgestrahlt. Die bisher letzte Folge mit Schweiger ("Tschill Out") war hingegen Anfang 2020 zu sehen.

Seither ist es ruhig geworden um Tschiller. Und auch in naher Zukunft soll sich das offenbar nicht ändern.

"Wir haben noch nichts Konkretes in der Hand, aber auch keine Eile", erklärt ein Sprecher des Nordeutschen Rundfunks (NDR) im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Demnach plane der Sender für das laufende Jahr 2022 aktuell keine Dreharbeiten zu einem neuen Tschiller-"Tatort". Und es steht anscheinend auch noch nicht fest, ob im kommenden Jahr gedreht wird: "Ob es 2023 zu Dreharbeiten für einen neuen Schweiger-'Tatort' kommt, können wir derzeit nicht beantworten."

Mittelmäßige Einschaltquoten

Zu Beginn keimte eine echte Grundsatzdiskussion um Schweigers Version des Sonntagskrimis auf: Soll die "Tatort"-Reihe in der guten alten Tradition deutscher Krimis weiter ihre Erfolgsgeschichte schreiben oder darf es auch ein bisschen mehr Action sein? Schweiger sagte damals, er wolle keinen klassischen Ermittlungskrimi machen. Der bisher letzte Tschiller-Teil "Tschill out" war dann aber doch deutlich ruhiger und langsamer und markierte eine Art Neustart.

Ob und wann es mit diesem weitergehen könnte, ist nun also noch offen. Ebenso kann über die Gründe für die Funkstille nur spekuliert werden. Zum einen bremste vermutlich die Corona-Pandemie die Produktion aus. Zum anderen waren die Einschaltquoten für "Tatort"-Verhältnisse zuletzt auch nur noch mittelmäßig.

Der mittlerweile 58-jährige Schweiger reagierte gewohnt dünnhäutig auf die Kritik an seinen Auftritten in der Krimireihe. Zuletzt machte er ohnehin weniger mit seinem Schaffen als Regisseur und Schauspieler Schlagzeilen. Stattdessen sorgte er mehrfach mit fragwürdigen Äußerungen zur Corona-Pandemie für Aufsehen.