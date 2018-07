Unterhaltung

Heißes Eisen: Wer ist die Verlobte von Kevin Trapp?

Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Der deutsche Nationalspieler Kevin Trapp hat nach dem WM-Aus nicht lange gefackelt und seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Die schöne Brasilianerin ist keine Unbekannte.

Da glitzert doch was an der Küste von Capri: Es ist der Verlobungsring von Izabel Goulart. Sie wird den deutschen Nationalspieler Kevin Trapp heiraten. Der 27-jährige Torwart hat ihr im Urlaub einen Antrag gemacht.

Sofort fällt ins Auge: Goulart ist eine echte Erscheinung. Durchtrainierter Körper, tolle Haare - es überrascht kaum, dass sie als Model arbeitet. Aufmerksame Beobachter erkennen die 33-jährige Brasilianerin vielleicht vom Laufsteg wieder. Seit Jahren arbeitet Goulart als Unterwäschemodel für "Victoria's Secret".

Mit dramatischen Fotos vom roten Teppich und knackigen Fitness-Clips begeistert Goulart mehr als 4,3 Millionen Abonnenten auf Instagram. Da kann sich ihr künftiger Gatte mit seinen 1,7 Millionen Abonnenten noch eine Scheibe von abschneiden.

"Kevin und ich haben oft Sex"

Im Bett sind die beiden dann wieder ganz auf einer Wellenlänge. Goulart jedenfalls plauderte jüngst in einem Interview über ihr wildes Sexleben. "Kevin und ich haben oft Sex", beteuerte sie - "vier oder fünf Mal die Woche".

Allerdings klagte Goulart über Trapps sinkende Libido nach verlorenen Spielen. Wenn Trapps Team jedoch ein Spiel gewonnen hätte, käme sie in der Nacht danach gar nicht zum Schlafen.

Goulart und Trapp sind seit drei Jahren ein Paar. Ihre Verlobung hatten die beiden auf Instagram mit einem Video verkündet. Darauf ist zunächst der Ring an Goularts Hand zu sehen, dann gibt es einen Kuss. Goulart schrieb dazu: "Baldige Frau Trapp. Wenn du den Einen triffst, der dein Leben in jeder Hinsicht verändert, dann bist du sicher, dass er der Richtige ist! Kevin Trapp, ich liebe dich!" Trapp postete das gleiche Filmchen und verkündete: "Dieser unvergessliche Moment ist einfach nicht in Worte zu fassen."

Quelle: n-tv.de