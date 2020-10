Hat mehrere Personen in seinem nahen Umfeld, die an Covid-19 erkrankt sind: Willi Herren.

Dass es immer noch Menschen gibt, die den Ernst der Pandemie nicht begreifen, kann Willi Herren nicht nachvollziehen. Deshalb richtet der Ballermann-Star nun deutliche Worte an diejenigen, die mit Corona-Leugnern sympathisieren. Auf solche "Vollidioten" solle man auf keinen Fall hören, so der 45-Jährige.

Die Lage ist ernst. Immer stärker breitet sich das Coronavirus in Deutschland aus. Fast jede dritte Region überschreitet mittlerweile die Obergrenze, das Roland-Koch-Institut meldet täglich Tausende Neuinfektionen. Doch obwohl diese zweite Welle bereits schlimmer ausfällt als die erste, die wir im Frühjahr und Sommer erlebt haben, gibt es noch immer viele Menschen, die die Pandemie nicht ernst nehmen oder sogar leugnen.

Gegen eben diese wettert Willi Herren nun auf Instagram. In einem kurzen Clip findet der sonst so muntere Schlagersänger ungewohnt ernste Worte, als er an seine Follower appelliert, den Ernst der Lage zu erkennen. "Hört nicht auf die Vollidioten da draußen, die behaupten, Corona gäbe es nicht", bittet er seine Fans eindringlich.

Der 45-Jährige erklärt zudem, warum er nun Klartext sprechen muss - denn er spricht "aus eigener Erfahrung". Er habe vier Leute in seinem "nahen Umfeld", die an dem Virus erkrankt seien. "Zwei davon liegen auf der Intensivstationen, einer davon im Koma und ringt um sein Leben." Die beiden Personen gehörten aufgrund ihres jungen Alters zu keiner Risikogruppe.

"Benehmt euch wie Erwachsene"

Seine Fans bittet der Entertainer, sich an die Maßnahmen der Bundesregierung zu halten, um die Pandemie einzudämmen. "Bitte tragt die Masken, wascht euch die Hände, haltet den Abstand. Weil jetzt liegt es an uns, ob es einen zweiten Lockdown gibt oder nicht", so Herren.

Es ist nicht das erste Mal, dass Herren einen Appell an seine Fans richtet. "Fangt endlich an, euch wie Erwachsene zu benehmen, Verantwortung für euch und eure Mitmenschen zu tragen, informiert euch differenziert und folgt den Regeln, die für alle gelten", schrieb Herren, der in den 1990er-Jahren als "Lindenstraße"-Darsteller bekannt wurde, ebenfalls auf seinem Instagram-Account.

Wie viele Kulturschaffende wurde auch Willi Herren hart von der Corona-Krise getroffen. Wegen der Auftragsflaute musste der Ballermann-Star im Mai Insolvenz anmelden. Zur Überbrückung kümmere er sich nun vermehrt um Auftritte im Fernsehen und Autokinos, "und ich stehe für Dreharbeiten im Ausland vor der Kamera", berichtete er Ende Juli. Nebenbei regele er sein Schuldenbereinigungsverfahren.