Seit mehr als 20 Jahren steht der Sänger, Rapper und Produzent Clueso nun schon auf der Bühne. Während sich sein Sound entwickelt hat, blieb eines immer gleich: Cluesos Engagement gegen Rechts.

Als Sternstunde der Sonntagabendunterhaltung wird "Hetzjagd" zwar nicht in die Annalen der TV-Geschichte eingehen, zumindest ein Highlight wartete dann aber doch auf die Zuschauer: Der Gastauftritt des Musikers Clueso, der seine Sache im Ludwigshafener "Tatort" mindestens ebenso gut wie der restliche Cast machte. Was auch daran liegen dürfte, dass Thomas Hübner, wie der Popstar mit bürgerlichem Namen heißt, sich selbst spielen durfte - einen ziemlich sympathischen Typen mit einer starken Haltung gegen Rechtsradikalismus.

Keine Sternstunde der Sonntagabendunterhaltung: "Hetzjagd". (Foto: SWR/Jacqueline Krause-Burberg)

"Ich engagiere mich seit Jahren gegen Rechts, für mich gibt es, als in der Öffentlichkeit stehende Person, auch keine Alternative", sagt Clueso über seinen Gastauftritt. Und: "Wir müssen unsere Plattform nutzen, um auf Missstände aufmerksam zu machen, ich tue das vor allem über meine Kunst."

"wirsindmehr" gegen Rechts

Sein halbes Leben lang steht Clueso nun schon auf der Bühne, und das sozusagen wortwörtlich: Sein erstes Album "Text und Ton" erschien im April 2001, vor ziemlich genau 20 Jahren. Geschehen ist in der Zwischenzeit eine ganze Menge: Der Hip-Hop-lastige Sound der Anfänge wurde immer poppiger, er stand als Support-Act für Herbert Grönemeyer auf der Bühne und ging später sogar mit Udo Lindenberg auf Tournee. Trotz mehrerer Nummer-eins-Hits fand das nicht bei allen Anklang: Viele empfanden den Musiker damals als zu angepasst. 2018 folgte dann eine Art Rückbesinnung, "Handgepäck I" klang wieder roher und weniger auf Charttauglichkeit poliert als die vorhergehenden Alben.

Seinem Engagement gegen Rechts blieb Clueso dagegen über alle Lebenslagen hinweg treu: Die Künstlerkommune Zughafen, die der Erfurter zusammen mit Freunden in seiner Heimatstadt Zughafen gründete, entwickelte sich in den 2000ern zu einem (sub)kulturellen und linksalternativen Leuchtturm in der Region - auch weil dort immer wieder Veranstaltungen gegen Rassismus und rechte Gewalt stattfanden. Und als es im Sommer 2018 zu den rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz kam, war Clueso einer der Künstler, die unter dem Motto "wirsindmehr" ein Zeichen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt in Form eines kostenlosen Konzerts setzten.

"Ich wünsche mir, dass wir alle wieder zusammenfinden, auf einen Grundkonsens kommen, zu einer Haltung, einem gemeinsamen Verständnis, das uns alle, die wir hier leben, verbindet", sagte Clueso damals. "Aber jetzt und hier müssen wir klare Grenzen ziehen und 'Nein' sagen zu Rassismus und Gewalt. Denn Demokratie ist auch Arbeit, viel Arbeit an etwas, das immens wichtig ist und uns alle zusammenhält." Und auch, wenn es nur ein Film ist: In "Hetzjagd" setzt Clueso seine Arbeit fort - ein Engagement, das vor dem Hintergrund des Anschlags in Hanau 2020 und dem Attentat auf Walter Lübcke im Jahr davor auch bitter notwendig ist.