Ja, Sie haben richtig gelesen! In der dritten Folge von "Die Höhle der Löwen" ist es tatsächlich so weit: Ein Gründer-Team aus Baden-Württemberg, inklusive weltmeisterlicher Markenbotschafterin, präsentiert den heiligen Düsentrieb-Gral: das neu erfundene Rad.

In der Löwenhöhle kochen wiederholt die Emotionen hoch. Bereits in den ersten beiden Folgen der neuen Staffel drängten Gründer und Erfindungen in den Vordergrund, die alle Anwesenden in Staunen versetzten. War es in der Startfolge der gerade einmal 17-jährige Aaron Holzäuer aus Berlin, der mit seiner innovativen Fahrradbox ("BeeMyBox") alle Blicke auf sich zog, nahm in der vergangenen Woche die 22-jährige Nippelpad-Expertin Miriam Weilmünster aus Bad Vilbel das Highlight-Heft in die Hand. In Folge drei nun ist es die ewig spannende Düsentrieb-Frage Nummer eins, die die Investoren nicht nur beschäftigt, sondern auch sichtlich aufwühlt: Kann man das Rad neu erfinden?

Das Gründer-Team um "trivida"-Erfinder Christian Czapek aus Bad Krozingen ist noch auf dem Weg in Richtung Pitch-Fläche, da winkt und grüßt Carsten Maschmeyer bereits mit einem breiten Grinsen im Gesicht: "Wir kennen uns doch vom Ball des Sports!", freut sich der Löwe, als er die 17-malige Bahnrad-Weltmeisterin und 2-fache Olympiasiegerin Kristina Vogel erblickt. Die nach einem schweren Unfall auf den Rollstuhl angewiesene Sportlerin ist ebenfalls erfreut und kommt auch gleich zur Sache: "Als behinderter Mensch wird einem ganz oft die Mündigkeit genommen - nicht nur von Gegebenheiten, die man in der Außenwelt findet. Man möchte auch alltägliche Dinge allein machen. Ich möchte allein unter die Dusche, allein ins Bett oder auf die Couch", erklärt die einstige Ausnahmesportlehrerin.

Ein herkömmlicher Rollstuhl stehe ihr diesbezüglich aber viel zu häufig im Weg, so Kristina Vogel. Dank des weltweit ersten, in drei Teile zerlegbaren Rollstuhlrads, das Menschen mit Behinderung einen barrierefreien und sicheren Positionswechsel vom und in den Rollstuhl ermöglicht, soll das Leben von Millionen Menschen erleichtert werden. Schnell wird klar, dass das Gründer-Trio (Dr. Christine Pflaumbaum, Wolf Dietrich Pflaumbaum und Christian Czapek) und ihre prominente Markenbotschafterin etwas wirklich Bahnbrechendes am Start haben. Nico Rosberg findet den Auftritt "einfach nur genial". Auch Regale-König Ralf Dümmel ist hin und weg: "Das sind diese echten Wow-Momente!", schwärmt der Hanseat.

Diese "Format-Sternstunde" (O-Ton Carsten Maschmeyer) muss natürlich mit einem ganz besonderen Deal veredelt werden. Gleich drei interessierte Löwen (Dagmar Wöhrl, Nico Rosberg, Carsten Maschmeyer) stecken die Köpfe zusammen und machen den Gründern schließlich ein Angebot, das nicht abgeschlagen werden kann. Für einen Moment steht die Welt in der Löwenhöhle still. Alles, was diesmal vorher und nachher für Freude und Enttäuschung sorgt, rückt in den Hintergrund: Ralf Dümmel investiert in eine kleine Heftersystem-Revolution ("NextFolder") und Nils Glagau bringt demnächst Hautpflegecreme aus Muttermilch auf den Markt ("Mémoire), während fruchtiges Streetfood aus Kolumbien ("MangoMates") und eine Katzenklappe mit Beutetiererkennung ("KittyFlap") leider keinen der anwesenden Investoren überzeugen.

Der Augenblick steht ganz im Zeichen einer Antwort, mit der eigentlich keiner mehr so richtig gerechnet hat: Ja, man kann das Rad neu erfinden! Die Verantwortlichen von "trivida" haben gezeigt, wie es gehen kann. Nun müssen der Markt und der Kunde nur noch ihre Türen aufhalten. Dann könnten Millionen Menschen im Rollstuhl demnächst auf eine selbstständigere Zukunft hoffen. Da erheben sich nicht nur drei sichtlich glückliche Löwen aus ihren Sesseln und applaudieren.