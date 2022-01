Ein berührendes Countrypop-Duett, Konkurrenz für Lady Gaga und eine Lebensgeschichte, die allen Anwesenden die Sprache verschlägt: Am dritten Casting-Tag stapeln sich die Emotionen wie Bauklötze in einem Kinderzimmer.

Unter den grellen Scheinwerfern des glitzernden Superstar-Olymps geht es um Selbstbewusstsein, Mut, Talent und Einzigartigkeit. Aber auch die Gefühle dürfen im Kampf um den Platz an der DSDS-Sonne nicht zu kurz kommen. Am dritten Casting-Tag bekommen die Juroren Ilse DeLange, Florian Silbereisen und Toby Gad die ganz großen Emotionen auf dem Silbertablett serviert.

Mit seiner Lebensgeschichte berührt Abi Faizan nicht nur die Jury. (Foto: RTL / Stefan Gregorowius)

Den Anfang macht die blonde Anne-Sophie Kieseler aus Lichtenhagen. Das 28-jährige Country-Fangirl würde nur allzu gerne ihr großes Vorbild Ilse DeLange beeindrucken. Mitgebracht hat sie dafür ihre Daumen drückende Mama, viel gute Laune und den DeLange-Hit "Changes". Mit der Verkündung ihres ausgewählten Titels ist das Eis sofort gebrochen. "Sollen wir das zusammen singen?", fragt Ilse. Für die Kandidatin geht ein Traum in Erfüllung. Zwei Minuten lang trällert sich das Duo in Richtung Countrypop-Himmel. Dann steht fest: Für Anne-Sophie geht die DSDS-Reise weiter.

"Darf ich meine Schuhe ausziehen?"

Drei warme Brezeln später setzt die aus Bremen stammende Luisa Santos de Jesus noch eine Schippe drauf. Mit südländischem Temperament und einer beeindruckenden Tiefton-Vibration in der Stimme zieht die angehende Frisörin alle Anwesenden im Handumdrehen in ihren Bann. "Darf ich meine Schuhe ausziehen?", fragt die Kandidatin in die Runde. Kurz darauf strömt eine wärmende Brise durch den Casting-Kubus. Verantwortlich dafür sind aber nicht die von Synthetik und Leder befreiten Füße der Kandidatin, sondern zahlreiche perfekt getroffene Töne. Mit dem passenden "A Star Is Born"-Soundtrack von Lady Gaga und Bradley Cooper im Rücken ("Shallow") singt sich Luisa in die Herzen der Jury.

Bevor das große Gefühlsbeben zum Feierabend von Casting-Tag 3 hin seinen ultimativen Höhepunkt erreicht, schießen noch ein paar kunterbunte Partylöwen und fehlgeleitete Möchtegern-Popstars musikalisch quer. Die gebürtige Russin Viktoriia Jenni hat drei Matrjoschka-Puppen und ein Ohrenschmerzen verursachendes Katze-Schwanz-Aua-Potpourri aus The Scorpions, Sarah Connor und - Gott steh uns bei! - David Hasselhoff mit im Gepäck.

"Rampensau" Kevin hat die Lacher auf seiner Seite

Die selbsternannte "Rampensau" Kevin aus München hat zumindest die Lacher auf seiner Seite. Trotz einer unterirdischen Gesangsperformance ("Rain On Me") liegen sich alle Juroren bestens gelaunt in den Armen. "Deine Lache ist so ansteckend. Das ist ja der Wahnsinn!", gackert Florian Silbereisen.

Gute Stimmung verbreitet auch Fritz Wagner aus Nürnberg. "Du bist doch der Klöße-Fritz, stimmt's?", fragt Florian Silbereisen mit großen Augen. Und in der Tat: Das eben noch unscheinbare Olli-Kahn-Double entpuppt sich als kultiger Underground-Schlager-Star. Mit seinem "Thüringer Klöße"-Lied brachte es Fritz einst auf Millionen YouTube-Klicks. Hier und heute reichts es leider nur für eine kurze Jury-Polonäse: "Du bist Kult! Behalte dir das bei", verabschiedet Florian Silbereisen den etwas enttäuschten Franken.

Bedrückende Stille macht sich breit

Kurz vor Schluss des dritten Castings ist das imaginäre Konfetti verflogen. Die gute Laune weicht. Bedrückende Stille macht sich breit. Der 20-jährige Afghane Abdul "Abi" Faizan hat nicht nur seine Gitarre, sondern auch eine ganz besondere Lebensgeschichte mitgebracht. Auf der Flucht aus seiner Heimat vor einigen Jahren verlor er seine Eltern aus den Augen. "Ich weiß nicht wo sie heute sind und wie es ihnen geht", sagt Abdul.

Es ist der Moment, in dem die große Entertainment-Fassade in den Hintergrund rückt. Alle Anwesenden sind geschockt, ergriffen und den Tränen nahe. Mit seiner leidenschaftlich vorgetragenen Version des The Kid LAROI-Hits "Without You" setzt der von seinen Pflegeeltern Peter und Ines auf Händen getragene ("Wir lieben "Abi" über alles!") Abdul auch noch ein musikalisches Ausrufezeichen. Alle sind sprachlos. Der sichtlich ergriffene "Abi" bekommt wie auch Luisa und Anne-Sophie ein Ticket für den Ausland-Recall in die Hände gedrückt. "Sollte Abdul durch DSDS seine Eltern wiederfinden, dann haben wir hier alles richtig gemacht!", flüstert Florian Silbereisen zum Ende eines unglaublich emotionalen Tages in die Kamera. Das kann man wohl unkommentiert so stehen lassen.

"Deutschland sucht den Superstar" läuft immer dienstags und samstags bei RTL. Zudem ist die Show auch auf RTL+ abrufbar.