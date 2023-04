Ein smartes Kissen für Tinitus-Patienten, eine Musik-Ikone mit strammen Waden und indigene Beauty-Kunst, die alle anwesenden Löwen gleichermaßen verzückt: Auch in der dritten "Die Höhle der Löwen"-Folge setzen Tüftler, Erfinder und Bastler wieder dicke Ausrufezeichen.

Wenn es um den ultimativen Zusammenschluss zwischen Löwen und Gründer geht, dann sind meist die Gründer diejenigen, die das Feuer der Begeisterung entfachen müssen. Springt der Funke letztlich über, teilt sich die Euphorie im Idealfall - und am Ende sind beide Parteien glücklich, happy und zufrieden. Großunternehmer Carsten Maschmeyer dreht den standardisierten Verlauf diesmal auf links und wechselt während des Pitches der beiden "Tinus"-Gründer Jaqueline Schaupp und Simon Greschl aus München mal eben kurz die Seiten.

Mit ihrem smarten Klangkissen, das flächenverteilte Schallübertragung über einen Flüssigkörper möglich macht, präsentieren die Gründer eine sanfte Einschlafhilfe für Tinitus-Patienten. Carsten Maschmeyer ist sofort Feuer und Flamme. Das Problem ist nur: Der ebenfalls interessierte Ralf Dümmel ziert sich noch ein bisschen.

"Pass auf, Ralf, ich pitche jetzt einfach mit und überzeuge dich dann", tönt der Finanz-Experte im feinen Zwirn. Irgendwann kann sich Ralf Dümmel nicht mehr gegen die Euphorie des Kollegen und die guten Argumente der Gründer wehren. Die Folge: Nach einer kurzen Verhandlungsrunde klatschen Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel mit den Gründern ab. Die Münchner haben den Deal in der Tasche: "Und jetzt geht's einmal ab durch die Decke!", freut sich Simon Greschl.

Joey Kelly fungiert als Markenbotschafter

Einmal in Fahrt schaut Carsten Maschmeyer auch beim nächsten Pitch ganz genau hin. Diesmal braust kein Geringerer als Extremsportler und Musik-Ikone Joey Kelly durchs Löwentor. Auf dem schnieken Sattel eines Holzfahrrads der Marke "My Esel" sitzend, legt sich die Kelly-Family-Legende als "Markenbotschafter" mächtig ins Zeug ("Das ist ein tolles Fahrgefühl!").

Verena Bonath und Herbert Hellemann punkten mit "Viva Maia" in der Löwenhöhle. (Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer)

Neben Carsten Maschmeyer ist auch Löwin Judith Williams schwer beeindruckt vom Auftritt der beiden "My Esel"-Gründer Christoph Fraundorfer und Heinz Mayrhofer. "Ihr seid wahre Bilderbuchgründer", adelt die Investorin die beiden Österreicher. Die "passende Fahrrad-Geometrie für jede Körpergröße" lässt zwar alle Löwen aufhorchen. Aber für ein Investment reicht es am Ende dann doch nicht. Carsten Maschmeyer kommt wenigstens noch mit dem "Trostpreis" um die Ecke: "Ich bin zwar raus, aber ich werde für meine Belegschaft sieben eurer E-Bikes bestellen!"

Geht es noch spannender und noch emotionaler? Ja, es geht! Bevor sich Grill-Experte Ralf Dümmel die zukünftige Zusammenarbeit mit "Stack"-Gründer Raphael Seiler aus Regensburg sichert ("Ich habe den coolsten portablen Grill der Welt mit dabei!") und der Regale-König aus Hamburg von den beiden Blasen-Tea-Freunden Hannah Scheuren und Hannes Ftuni ("Kylies Cuppa") seinen "ersten Bubble-Tea überhaupt" serviert bekommt, legen die "Viva Maia"-Gründer Verena Bonath und Herbert Hellemann aus Berlin in punkto Emotionalität und Begeisterung noch eine Schippe drauf.

"Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet"

Mit ihren auf indigener Pflanzenheilkunde basierenden Beauty-Produkten wecken sie vor allem das Interesse von Mexiko-Fan Nils Glagau. Der bekommt allerdings schnell Konkurrenz. Neben Ralf Dümmel, der sich ebenfalls interessiert zeigt, stecken auch die drei Damen Judith Williams, Dagmar Wöhrl und Janna Ensthaler tuschelnd ihre Köpfe zusammen. Am Ende haben die sichtlich erstaunten Gründer drei Angebote von insgesamt fünf Löwen auf dem Tisch liegen. "Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet", gesteht Verena Borath.

Die antioxidativen Peelings in fester Form sind der Renner in der Löwenhöhle. Aber für wen entscheiden sich die Berliner? Nach einem kurzen Beratungstelefonat zeigt der Entschluss der beiden Gründer wieder einmal, dass am Ende nicht zwingend die vermeintlich stärkste Expertise (Dagmar Wöhrl, Judith Williams) oder der Garant für überdurchschnittliche Einzelhandel-Präsenz (Ralf Dümmel) den Ausschlag gibt. Manchmal ist das Bauchgefühl entscheidender. So auch in diesem Fall: "Wir haben uns für Nils entschieden, weil er mit seiner Maya-Begeisterung und seinem Mexiko-Wissen super zu uns passt", erklären die Gründer. Da grinst der liebe Nils übers ganze Gesicht und ballt mit einem Augenzwinkern ganz Dümmel-like die Fäuste.