In der Löwenhöhle nehmen diesmal zwei ehemalige Gründer auf den Investoren-Stühlen Platz. Die beiden "Ankerkraut"-Inhaber Anne und Stefan sind aber nicht nur zum Zuschauen angereist. Mehr als einmal zeigen sie den etablierten Löwen eine lange Nase.

Premiere in der Löwenhöhle: Zum ersten Mal in der Geschichte des Formats werden Gründer zu Investoren. Im Jahr 2016 kämpften die "Ankerkraut"-Verantwortlichen Anne und Stefan noch selbst um einen Deal. Fünf Jahre später hat das Duo aus einer Geschmacksmanufaktur ein millionenschweres Unternehmen geformt. Als "Gastlöwen" wollen Anne und Stefan nun nicht nur zuschauen, sondern kräftig mitwirken: "Wir lassen uns hier die Butter nicht vom Brot nehmen", tönt Anne noch vor dem Einmarsch der ersten Start-up-Gründer des Abends.

"Ihr seid wie wir damals!"

Die lassen auch nicht lange auf sich warten. Die beiden Pfannen-Experten Filip Mierzwa und Simon Köstler ("STUR") aus Berlin wollen nichts anbrennen lassen. Mit ihrem beeindruckenden Gusseisenpfanne-Makeover ernten Filip und Simon auch viel Applaus. Vor allem Stefan ist hin und weg von der Performance der beiden jungen Gründer: "Ihr seid wie wir damals!", lobt der "Ankerkraut"-Chef.

Schlussendlich liegen drei Angebote auf dem Tisch (Anne und Stefan, Dagmar Wöhrl, Georg Kofler), von denen aber leider keines zu einem Deal führt, da man sich bezüglich der Abgabe der Firmenanteile nicht einigen kann.

Auch die sportbegeisterten Anti-Motivationsmuffel Etienne Petermann, Richard Schütze und Jakob Wowy aus Dresden ("Moovya) und das auf Umweltschutz im großen Rahmen gepolte Berliner Paar Dave und Alina Bassi ("Kleiderly") sorgen mit ihren imposanten Auftritten für viel Aufsehen in der Löwenhöhle. Aber auch hier scheitern die Gründer entweder an der immer wieder gerne zu hoch angesetzten Firmenbewertung oder am fehlenden Fokus.

Jubelnde Gesichter und imaginärer Konfettiregen

Ralf Dümmel fehlte diesmal der Durchblick - er ging leer aus. (Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer)

Neben drei zwar beeindruckenden, aber letztlich nicht zum Ziel führenden Pitch-Ausrufezeichen, gibt es noch zwei weitere Gründer-Auftritte, die mit jubelnden Gesichtern und imaginärem Konfettiregen enden. Es sind die Auftritte bei denen sich die anwesenden "Teilzeitlöwen" (O-Ton Georg Kofler) ins Rampenlicht drängen.

Beim Pitch der beiden Deo-Tüftler Asmir Samardzic und Branka Puljic aus Wien ("Holy Pit") springen gleich drei Investoren-Parteien begeistert aus ihren Stühlen. Eine nachhaltige Geruchlos-glücklich-Garantie klingt aber auch zu verlockend für Social Media-Guru Georg Kofler, Regale-König Ralf Dümmel und die beiden "Ankerkraut"-Gäste Anne und Stefan. Letztgenannte versuchen vor allem auf der persönlichen Ebene zu punkten - mit Erfolg.

Gegen Anne und Stefan ist kein Kraut gewachsen

Während die etablierten Großkatzen mit jahrzehntelanger Erfahrung und hunderten Mitarbeitern in die Verhandlungsschlacht ziehen, zücken Anne und Stefan den Wir-sind-die-die-wissen-wie-es-euch-geht-und-was-ihr-braucht-Trumpf. Gegen den ist hier und heute kein Kraut gewachsen. Sowohl die beiden Deo-Fans Asmir und Branka als auch der zum Abschluss auftrumpfende Panaden-Zweier Marlon Harms und Wayne Kock ("Veggie Crumbz") vertrauen auf die Fähigkeiten der beiden "Ankerkraut"-Aushängeschilder.

Die jubeln am Ende wie zwei F-Jugend-Kicker nach dem ersten gelungenen Doppelpass. Ralf Dümmel hingegen ist so gar nicht zum Feiern zumute. Mehr als ein zerknirschtes "Glückwunsch!" bekommt der erfolgsverwöhnte DS-Chef nicht über die Lippen. "Ich glaube, der Ralf mag uns nicht mehr", flüstert Stefan seiner Anne ins Ohr. Ach was, der Ralf kriegt sich schnell wieder ein. Nächste Woche bläst der Regale-König garantiert wieder zum Deal-Angriff.

