Nur noch eine Hürde, dann stehen die DSDS-Kandidaten im großen Recall-Finale. Wer kommt den Live-Shows immer näher? Wer kann noch eine Schippe drauflegen? Und für wen platzt der große Traum von der DSDS-Krone?

Der große Triumphzug in Richtung Pop-Olymp ist eine Reise voller Höhen und Tiefen. Was gestern noch gefeiert wurde, kann morgen schon zu wenig sein. Die DSDS-Kandidaten wissen: Nur wer in der Lage ist, sich auf dem Weg nach ganz oben permanent weiterzuentwickeln, der hat eine Chance, den großen Traum wirklich wahr werden zu lassen. In der vorletzten Recall-Runde geht es für die Superstar-Anwärter noch einmal rein in die Achterbahn der Gefühle - ein Trip, der manche Kandidaten an ihre emotionalen Grenzen bringt.

David nimmt für das große DSDS-Ziel auch Schmerzen in Kauf. (Foto: RTL/Markus Hertrich)

Nach einer kurzen, aber feuchtfröhlichen Poolparty, bei der die beiden Aqua-Aerobic-Dompteure Peris und Felix ihre Animateur-Qualitäten unter Beweis stellen, geht es auch schon an die mit Spannung erwartete Auswahl der Duette. Es kommt zusammen, was zusammengehört. Schlager-Püppchen vereinen sich genauso wie Schmusebarden und Party-Hüpfer. Es dauert aber nicht lange, da eröffnet Souldbarde Sem die Drama-Spiele mit einem Outing der besonderen Art: "Ich leide seit den ersten Castings an einer Kehlkopfentzündung", so der Sänger, der bei vielen Beobachtern auf der Liste der Top-Favoriten ganz oben steht. Während Vocal-Coach Juliette die Hände vors Gesicht schlägt ("Dann darfst du nicht singen!"), schwingt Juror Pietro mit der Motivationskeule: "Egal was du brauchst, ich werde es dir besorgen, auch wenn ich dafür im Tuk-Tuk in die Stadt fahren muss!", tönt der Ex-Champ.

"Du musst dich auch mal ausleben, je früher, desto besser!"

Peris und Rose geben in der Altstadt von Phuket Vollgas. (Foto: RTL/Markus Hertrich)

Scheinbar inspiriert vom emotionalen Overload im Nebenzimmer lassen auch Felix und David alle Leinen los und fallen sich nach einem tränenreichen Gespräch über Depressionen und Versagensängste in die Arme. Auch bei den Mädels zeigt die Emotionskurve steil nach oben. Während eines intensiven Gesprächs über Männer-Beziehungen merken Jill, Marleen, Lawa und Monika schnell, dass so manch Beziehungsmodell nicht jedermanns Sache ist. "Ich mache alles mit meinem Freund zusammen. Wir sind quasi eins!", verrät die schwer verliebte Monika. "Ex on the Beach"-Partygirl Jill hält dagegen: "Du musst dich auch mal ausleben, je früher, desto besser!", so die Kandidatin mit der turbulenten Reality-TV-Vergangenheit.

Die Gefühlslage ändert sich in jedem neuen Zimmer. Die beiden Schlager-Sternchen Natalie und Aileen stürzen sich kichernd ins kunterbunte Kleiderauswahl-Abenteuer. Drei Ecken weiter lässt sich der halbe Kader von einem einheimischen Tätowierer den Segen der fünf Buddhas mit auf den Weg geben. Andere sind dagegen schon im Performance-Tunnel. Tatjana und Lorent beschäftigen sich mit dem Umgang von Druck und Versagensängsten. Kein Wunder, der liebe Dieter hat allerhöchste Erwartungen: "Das Duett ist die Königsdisziplin der Musik", verrät der Poptitan.

Was gestern war, zählt nicht mehr

Mit derartigen Erwartungshaltungen können nicht alle gut umgehen. Kurz vor ihrem Auftritt muss sich die kreidebleiche Marleen bereits zum vierten Mal an diesem Tag übergeben. Auch andere Kandidaten haben die Hosen voll. Aber es hilft nichts. Jetzt zählt's! Jetzt zeigt sich, wer das Zeug zum Superstar hat. Nicht nur Lawa weiß: "Die Jury ist unberechenbar!" Die Leistungen von gestern spielen keine Rolle mehr. Jedes Duett gibt alles. Es wird gesungen, gejuchzt, gehechelt und geschrien. Pop, Soul, Rap, Schlager: In der Altstadt von Phuket breitet sich die komplette Klangpalette aus.

Die Jury-Kommentare nach den Auftritten markieren den zukünftigen Weg eines jeden Einzelnen. "Ihr habt uns heute ein Lächeln ins Gesicht gezaubert", "Du hast diesmal ganz schön verkackt" oder auch "Du hast die Hook der Nummer richtig genagelt!": Nicht genau wissend, wohin die Reise geht, pendeln die Kandidaten gefühlstechnisch zwischen Himmel und Hölle. Irgendwann verschwindet auch der letzte Akkord über den Dächern Phukets. Die Entscheidung ist gefallen. Wer kommt ins große Recall-Finale?

"Das fühlt sich richtig scheiße an!"

Für Jaden, Jill und Marleen platzt der Traum vom Superstar-Dasein. "Es hat leider nicht gereicht", bilanziert Jurorin Leony. Während Staffel-Küken Jaden zum Taschentuch greift und sich Partybiene Jill von ihrer gereiften Seite zeigt ("Ich bin so dankbar für die Erfahrung!"), reagiert die immer noch mit Übelkeit kämpfende Marleen mit grummeligem Unverständnis: "Ich kann die Entscheidung nicht nachvollziehen, das fühlt sich richtig scheiße an!", motzt die 19-jährige Karlsruherin. Freud und Leid liegen nicht nur im richtigen Leben, sondern auch im glitzernden Superstar-Universum nah beieinander.