In den vergangenen Wochen kaufen die Deutschen Notebooks, Kopfhörer und Küchengeräte, was das Zeug hält. Die Zuwachsraten im Elektronik-Fachhandel sind enorm. Die Mehrwertsteuersenkung ist dafür aber nicht verantwortlich, sagt der Vorstandssprecher des Elektronikmarkt-Verbundes Euronics, Kober.

Es gibt nicht viele Branchen, die von sich sagen können, dass sie von der Corona-Krise profitiert haben. Während ein solcher Effekt bei Biotech-Unternehmen oder Herstellern von Desinfektionsmitteln allerdings naheliegt, ist er bei anderen doch eher überraschend. Ein derartiger Gewinner ist der deutsche Elektronik-Fachhandel. Während der Ausgangsbeschränkungen kauften die Deutschen Notebooks, Kopfhörer und auch Küchengeräte, was das Zeug hielt. Euronics, ein Verbund von über 1000 Fachhändlern für Elektronikprodukte, bekam diesen Nachfrageboom deutlich zu spüren.

"Es ist nicht alles immer nur Corona geschuldet, sondern auch der Tatsache, dass man sich da jetzt auf den neuesten Stand gebracht hat", sagt Benedict Kober, Vorstandssprecher von Euronics, im Podcast "Die Stunde Null" ("Capital", "Stern", ntv). Die Menschen hätten einerseits ihre IT-Ausrüstung wie Computer oder Lautsprecher aufgestockt, um im Homeoffice bei Videokonferenzen oder am Online-Unterricht teilnehmen zu können. Viele nutzten aber offenbar auch die Gelegenheit, um ihre heimischen Geräte auf den neuesten Stand zu bringen und sich zu Hause einzurichten. "Social Cocooning" nennt Kober diesen Effekt, der vor allem im Online-Handel für einige Wochen "dreistellige Zuwachsraten" brachte.

Doch selbst als die Geschäfte wieder geöffnet hatten, stürmten die Deutschen die Elektronikmärkte und ließen sich beraten, forderten Servicetechniker an oder kauften Ersatzteile. Die Marktforscher der GfK stellten fest, dass der Umsatz mit technischen Gebrauchsgütern zwischen Januar und Juni insgesamt um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr lag.