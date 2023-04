Polen beantragt deutsche Genehmigung von Kampfjet-Lieferung an Ukraine

MiG-29 aus DDR-Altbeständen Polen beantragt deutsche Genehmigung von Kampfjet-Lieferung an Ukraine

Acht Kampfjets hat Polen bereits aus eigenen Beständen an die Ukraine geliefert. PidPolen beantragt bei der Bundesregierung die Zustimmung für eine Lieferung von Kampfflugzeugen sowjetischer Bauart an die Ukraine. Es geht um Jets vom Typ MiG-29 aus DDR-Altbeständen, die Deutschland an Polen abgegeben hatte.

