Der Mount Everest bleibt das Ziel vieler Bergsteiger, die den Gipfel des höchsten Berges der Welt erklimmen wollen. Wie in jedem Jahr kommt es beim Versuch zu Todesfällen. Nach drei Sherpas bezahlt nun ein US-Amerikaner den Aufstieg mit dem Tod.

Erneuter Todesfall am Mount Everest: Ein Bergsteiger aus den USA ist am höchsten Berg der Welt gestorben. Der 69-jährige Jonathan Sugarman befand sich bei seinem Tod auf rund 6400 Metern in Camp 2, wie der Tour-Organisator mitteilte. "Wir können bestätigen, dass der Vorfall nicht durch einen Kletterunfall oder Bedingungen auf der Strecke ausgelöst wurde, die die Sicherheit anderer Teams auf dem Berg gefährden könnte", erklärte Eric Simonson auf der Website seiner Firma International Mountain Guides.

Nach Angaben des Sherpas Pasang Tshering bemüht sich die Expedition, die Leiche des am Montag gestorbenen Bergsteigers zurückzuführen. "Wir versuchen, einen Helikopter zu schicken, aber es schneit und das Wetter ist nicht günstig." Sugarmans Tod ist der vierte am Mount Everest in dieser Frühlingssaison, die mit dem Unfalltod von drei nepalesischen Kletterern bei einer Versorgungsmission am Khumbu-Eisbruch im März begann.

Sugarman war ein erfahrener Bergsteiger. Erst im November 2021 bestieg er mit dem Cotopaxi (5897 Meter) und dem Chimborazo (6263 Meter) die zwei höchsten Berge Ecuadors, sowie den höchsten Vulkan des Landes (Cayambe, 5790 Meter). Im Jahr 2016 erkrankte er allerdings beim Versuch, den Cho Oyu im Himalaya zu besteigen, an der Höhenkrankheit und musste den Versuch auf Höhe von rund 6100 Metern abbrechen.

Nepal beheimatet acht der zehn höchsten Gipfel der Welt und heißt jeden Frühling Hunderte von Abenteurern willkommen, wenn die Temperaturen warm und die Winde normalerweise ruhig sind.

Das Land hat in diesem Jahr 466 Aufstiegserlaubnisse für den höchsten Gipfel der Welt erteilt - doch da die meisten Kletterer nur in Begleitung von einheimischen Bergführern, sogenannten Sherpas, unterwegs sein können, werden bis Juni rund 900 Menschen auf dem Berg erwartet.