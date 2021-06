Die ansteckendere Coronavirus-Variante Delta verdrängt Alpha immer mehr. Laut Robert-Koch-Institut findet die Wachablösung als dominierende Variante in Deutschland diese Woche statt. Eine Auswertung zeigt die in Indien entdeckte Mutante schon in fünf Bundesländern an der Spitze.

Die von Lothar Wieler, dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts (RKI), kürzlich konstatierte Ablösung von Alpha als dominierende Coronavirus-Variante hierzulande kristallisiert sich immer mehr heraus. Gemäß der neuesten Zahlen des RKI wurde die noch ansteckendere Delta-Variante in der vorvergangenen Woche (KW 24) in 36,7 Prozent der positiven Proben festgestellt.

Wieler hatte schon Anfang dieser Woche erklärt, dass der Delta-Anteil derzeit tatsächlich sogar auf rund 50 Prozent zu schätzen sei. Denn die neuesten Daten sind bekannterweise stets schon mindestens ein paar Tage alt. So geht der heute veröffentlichte RKI-Bericht dann auch davon aus, dass Delta in der aktuellen Kalenderwoche bereits "mindestens die Hälfte der Neuinfektionen" ausmache.

Der Anteil der offiziell noch dominierenden Alpha-Variante sank inzwischen weiter und lag in den Proben aus der KW 24 noch bei 54,9 Prozent. Im Vergleich zur KW 23 büßte die zunächst in Großbritannien festgestellte Mutante damit fast 20 und zur KW 22 fast 30 Prozentpunkte ein.

In einigen Bundesländern hat Delta Alpha bereits bei den nach dem Infektionsschutzgesetz gemeldeten Fällen als dominierende Variante abgelöst. In fünf Bundesländern hatte sie bereits in der vergangenen Meldewoche einen Anteil von mindestens der Hälfte an den festgestellten Covid-19-Infektionen, nämlich in Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein - wenn auch insbesondere in letzteren beiden bei vergleichsweise geringen Fallzahlen und damit bei einer "dünnen" Datenlage. In der vorvergangenen Woche war nach dieser Statistik noch in allen Bundesländern außer Mecklenburg-Vorpommern Alpha die dominierende Variante gewesen.

Trotz des steigenden Anteils der Delta-Variante ging die Gesamt-Inzidenz in Deutschland in den vergangenen Wochen stetig zurück. In Ländern wie Großbritannien, Russland und Portugal war nach großflächiger Ausbreitung der Delta-Variante allerdings auch die Gesamtinzidenz wieder gestiegen.