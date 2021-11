Drogenhändler "El Mencho" ist Anführer der mächtigsten Verbrecherbande in Mexiko. Nun gelingt Soldaten die Festnahme seiner Ehefrau. Die 58-Jährige soll die Finanzen des Kartells Jalisco Nueva Generación verwaltet haben.

Die Ehefrau von Mexikos meistgesuchtem Drogenhändler Nemesio Oseguera alias "El Mencho" ist bei einem Militäreinsatz im Westen des Landes festgenommen worden. Soldaten fassten Rosalinda González Valencia in der Stadt Zapopan im Bundesstaat Jalisco, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Die Behörden sprachen von einem "bedeutenden Schlag gegen die Finanzstruktur der organisierten Kriminalität im Bundesstaat Jalisco".

González ist nach Einschätzung des US-Justizministeriums für das Finanzwesen des berüchtigten Kartells Jalisco Nueva Generación (CJNG) verantwortlich. Die 58-Jährige stammt selbst aus einer einflussreichen Drogenhändler-Familie und war bereits 2018 einmal verhaftet worden. Später kam sie auf Kaution wieder frei. Sie soll ein Netzwerk aus Dutzenden Unternehmen geführt haben, um die illegalen Gewinne der kriminellen Organisation zu waschen.

Innerhalb weniger Jahre ist das CJNG zum mächtigsten Akteur in der mexikanischen Unterwelt aufgestiegen und gewann vor allem zum Nachteil des von internen Revierkämpfen geschwächten Sinaloa-Kartells von Ex-Drogenkönig "El Chapo" schnell an Einfluss. Mittlerweile gehört die Bande zu den größten Methamphetamin-Produzenten weltweit.

Das CJNG geht mit großer Brutalität gegen rivalisierende Banden und staatliche Sicherheitskräfte vor. Bei Kämpfen mit Soldaten und Polizisten schossen ihre Mitglieder 2015 sogar einen Militärhubschrauber ab. Das Haupteinflussgebiet der Bande befindet sich im Westen Mexikos. Die USA haben auf Kartellboss "El Mencho" ein Kopfgeld von zehn Millionen Dollar ausgesetzt.

Die Festnahme von González wurde zwei Tage vor einem Gipfeltreffen zwischen Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador mit US-Präsident Joe Biden und Kanadas Premierminister Justin Trudeau in Washington bekannt. Am Rande des Treffens am Donnerstag wollen López Obrador und Biden auch zu einem bilateralen Treffen zusammenkommen, in dem es unter anderem auch um den Drogenschmuggel an der US-mexikanischen Grenze gehen soll.