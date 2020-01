Mehr als 30 Tiere sterben, weil mutmaßlich eine Himmelslaterne das Affenhaus des Krefelder Zoos in Brand setzt. Die Bestürzung über das Unglück in der Silvesternacht ist groß. Nun gibt die Polizei bekannt, dass es konkrete Tatverdächtige gibt. Sie haben sich selbst gestellt.

Nach dem verheerenden Feuer im Affenhaus des Krefelder Zoos ist der Fall nach Polizeiangaben weitgehend aufgeklärt. Die mutmaßlichen Verursacher hätten sich selbst bei den Ermittlern gemeldet, sagte Gerd Hoppmann von der Krefelder Kriminalpolizei auf einer Pressekonferenz. Es sei davon auszugehen, dass es sich bei ihnen tatsächlich um diejenigen handele, die die für das Feuer "ursächliche" Himmelslaterne gestartet hätten.

Als tatverdächtig gelten drei Frauen aus Krefeld. Es handelt sich um eine Mutter und ihre zwei erwachsenen Kinder. An Himmelslaternen, die in der Nähe des Affenhause gefunden wurden, sei mittels der Handschrift auf den dort festgehaltenen Botschaften eine eindeutige Zuordnung möglich. Die drei Frauen hätten sich mehrfach geäußert, dass es ihnen "unendlich leid tue", so die Ermittler.

Bei dem Brand in der Silvesternacht kamen mehr als 30 Tiere - darunter Menschenaffen, Vögel und andere kleinere Säugetiere - ums Leben. Bei einer Verurteilung wegen fahrlässiger Brandstiftung droht den Verdächtigen eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.