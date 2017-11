Panorama

Helfer in der Not: Obdachloser bekommt grandiosen Dank

Eine US-Amerikanerin bleibt in einer gefährlichen Gegend ohne Benzin liegen. Ein Obdachloser hilft ihr in der prekären Lage. Kurz darauf revanchiert sich die Frau auf eine Weise, die beide kaum für möglich gehalten hätten.

Wenn man selbst kaum etwas hat, fällt es häufig schwer, das Wenige auch noch zu teilen. Manchen aber scheint das gar nicht so zu gehen, wie dem US-Amerikaner Johnny Bobbitt. Der 34-Jährige ist obdachlos und lebt in Philadelphia an einer Autobahnausfahrt.

Genau dort blieb im Oktober die 27-jährige Kate McClure liegen, weil ihr das Benzin ausging. Nun ist das nicht gerade eine Gegend, in der man allein als Frau zu Fuß eine Tankstelle suchen sollte. Doch genau das stand McClure nun bevor.

Das verhinderte Bobbitt, indem er sie anwies, sie solle in ihr Auto steigen und die Türen verriegeln. Er werde sich um das Benzinproblem kümmern. Tatsächlich kam er wenig später mit einem kleinen Kanister voller Kraftstoff zurück, den er von seinem letzten Bargeld gekauft hatte. Die junge Frau kam sicher nach Hause.

Rückkehr ins Leben

McClure konnte das Geld jedoch nicht sofort zurückzahlen und kehrte ein paar Tage später zurück, um Bobbitt nicht nur die 20 US-Dollar, sondern auch Essen und Kleidung zu bringen. Daraus entstand eine Verbindung, die die Frau schließlich auf eine Idee brachte.

Sie rief für Bobbitt eine Spendenaktion ins Leben und erzählte ihre Geschichte. Nun wolle sie ihm helfen, wieder eine Wohnung und Arbeit zu finden. McClure wollte dafür 10.000 US-Dollar zusammenbringen. In knapp zwei Wochen kamen dabei mehr als 280.000 US-Dollar (rund 236.000 Euro) von mehr als 10.000 Spendern zusammen. "Es ist einfach explodiert", sagte die 27-Jährige über die überwältigende Reaktion. Bobbit war früher Sanitäter bei den Marines. In den USA ist fast jeder zehnte Obdachloser Veteran.

Quelle: n-tv.de