Nach Angaben der Stadt sind derzeit rund 650 Menschen in Offenbach in Quarantäne.

In Offenbach steigen die Infektionszahlen. Zuletzt steckten sich mehr als 50 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus an. Das hat Konsequenzen. Die Stadt beschließt zwar keinen "Shutdown", die Personenzahl für Veranstaltungen wird allerdings schon beschränkt.

Angesichts steigender Infektionszahlen ergreift die Stadt Offenbach weitere Schritte zur Eindämmung des Coronavirus. Bis 3. September werden Veranstaltungen unter freiem Himmel auf maximal 100 Personen beschränkt, in geschlossenen Räumen seien höchstens 50 Menschen erlaubt, sagte Oberbürgermeister Felix Schwenke in Offenbach.

Es sei aber kein "Shutdown" für Offenbach beschlossen worden, es gebe keinen Anlass für Panik. Offenbach habe nun aber einen Punkt erreicht, wo jeder nicht nötige Kontakt vermieden werden solle. In der Gastronomie gilt ab der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Sperrstunde ab 0 Uhr. Durch präventive Maßnahmen solle eine flächendeckende Schließung vermieden werden. Er rief alle Einwohner dazu auf, sich genau an die Regeln zu halten, und in den kommenden 14 Tagen auf nicht erforderliche Treffen und Unternehmungen zu verzichten. Es sei eine Lage wie im Frühjahr. Damals hätten Einschränkungen die Epidemie gestoppt. "Das müssen jetzt sofort wieder alle verstehen."

Die hessische Landesregierung sagte Offenbach ihre Unterstützung zu. Auch Hessens Sozialminister Kai Klose hat sich besorgt über die steigenden Corona-Infektionszahlen in Offenbach wie auch im gesamten Bundesland geäußert. Die neuen Ansteckungen seien im Moment zu einem großen Teil auf Reiserückkehrer zurückzuführen, sagte Klose. Er rief die Menschen auf, sich an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten, etwa Alltagsmasken zu tragen. "Es gibt keinerlei Platz für Fahrlässigkeit und Egoismus", sagte er.

In Offenbach war zuletzt eine für die Entwicklung der Pandemie wichtige Kennziffer überschritten worden - es gab mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Nach Angaben der Stadt sind derzeit rund 650 Menschen in Offenbach in Quarantäne.