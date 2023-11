In einem Sportgeschäft wird eine Frau bei einem Ladendiebstahl erwischt. Anschließend findet die Polizei heraus, dass es nicht ihr erstes Vergehen war. In ihrem Auto und ihrer Wohnung entdecken die Beamten Waren, die sie über Jahre anhäufte.

Eine Frau aus Rheinland-Pfalz ist seit mehreren Jahren regelmäßig als Ladendiebin aktiv gewesen - und das quasi unentdeckt. Doch nun ist sie bei einem Ladendiebstahl in einem Sportgeschäft in Hauenstein aufgeflogen, wie die Polizei mitteilte. Die 58-Jährige wurde am Freitagnachmittag auf frischer Tat ertappt und gab den Diebstahl auch zu.

Bei der Durchsuchung ihres Autos wurde weiteres Diebesgut aus einem benachbarten Geschäft entdeckt. Die Frau willigte einer Durchsuchung ihrer Wohnung im benachbarten Pirmasens ein, wo die Polizei mehrere hundert Kleidungsstücke, Drogerieartikel, Küchenutensilien und andere Gegenstände im Gesamtwert von etwa 20.000 Euro fand - alle gestohlen.

Die Frau hatte die Waren nach den bisherigen Ermittlungen nicht zum Verkauf angeboten, auch hatte sie nur wenige davon selbst genutzt. Sie habe ausgesagt, dass sie seit etwa viereinhalb Jahren fast täglich Ladendiebstähle begehe, dabei sei sie erst einmal erwischt worden. Bei der Frau liege vermutlich eine ausgeprägte Art von Kleptomanie vor, teilte die Polizei weiter mit. Dabei handelt es sich um eine Störung der Impulskontrolle, durch die immer wieder Diebstähle begangenen werden, ohne dass daraus ein wirklicher Nutzen gezogen wird.